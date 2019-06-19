Воздушная дозаправка МиГ-31 попала на видео

Летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 Тихоокеанского флота поодиночке и в составе пар отработали воздушную дозаправку в условиях Крайнего Севера на высоте около 6,5 тысячи метров при скорости 500 километров в час. Соответствующий ролик Минобороны России разместило на YouTube.

"Всего за летную смену самолеты МиГ-31 осуществили более 20 подходов к воздушному танкеру Ил-78М дальней авиации ВКС России", — говорится в подписи к видео.

В июне в сети появился ролик с Су-30СМ, у которого во время выполения показательного полета в Севастополе произошел преждевременный отстрел тормозного парашюта.

В апреле Миобороны показало видео со взлетом истребителей Су-27СМ в условиях сильного ливня.