В Туве артиллеристы провели учения с использованием САУ "Нона-СВК"

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Артиллеристы "уничтожили" условного противника в горах Тувы при помощи мортирной стрельбы из новейших самоходных установок 2С23 "Нона-СВК", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали уничтожение условного противника из новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 "Нона-СВК" в горах Восточной Сибири, на полигоне Кара-Хаак, в республике Тыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по легенде учений скопление условного противника было обнаружено у подножья горного хребта. Для нанесения максимального ущерба была применена мортирная стрельба на дистанциях семь и десять километров. При такой стрельбе цели поражаются на обратной стороне высот, в ущельях, а также разрушаются капитальные оборонительные сооружения. Стрельба в горах более сложна в отличие от равнинной местности - нужно учитывать возвышение цели, а также делать поправки на разрежённость воздуха и направление ветра, добавляется в сообщении.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.