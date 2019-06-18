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18.06.2019
РИА Новости

В Туве артиллеристы провели учения с использованием САУ "Нона-СВК"

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Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК"
Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Артиллеристы "уничтожили" условного противника в горах Тувы при помощи мортирной стрельбы из новейших самоходных установок 2С23 "Нона-СВК", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали уничтожение условного противника из новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 "Нона-СВК" в горах Восточной Сибири, на полигоне Кара-Хаак, в республике Тыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по легенде учений скопление условного противника было обнаружено у подножья горного хребта. Для нанесения максимального ущерба была применена мортирная стрельба на дистанциях семь и десять километров. При такой стрельбе цели поражаются на обратной стороне высот, в ущельях, а также разрушаются капитальные оборонительные сооружения. Стрельба в горах более сложна в отличие от равнинной местности - нужно учитывать возвышение цели, а также делать поправки на разрежённость воздуха и направление ветра, добавляется в сообщении.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.

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1 комментарий
№1
18.06.2019 05:54
Нона не САУ, а самоходный миномёт или самоходное орудие.
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