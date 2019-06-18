Войти
18.06.2019
РИА Новости

В России создадут комплекс для ремонта авиатехники в полевых условиях

670
0
+1
Самолет-амфибия Бе-200ЧС
Переданный Министерству по чрезвычайным ситуациям России четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года. Хабаровск, 06.04.2018.
Источник изображения: Борис Кокурин / www.hab.kp.ru

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Авиационный комплекс им. Бериева разрабатывает мобильный комплекс, предназначенный для ремонта воздушных судов госавиации в полевых условиях, сообщили журналистам в понедельник в компании "Международные конгрессы и выставки", занимающей организацией форума "Армия-2019".

"В апреле ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" обратилось к главнокомандующему ВКС с предложением о разработке мобильного комплекса унифицированных средств войскового ремонта воздушных судов государственной авиации. Опытно-конструкторские работы (ОКР) планируется выполнить за счет собственных средств организации до определения источников и порядка финансирования в рамках выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в материалах, предоставленных компанией МКВ.

Там отмечается, что командованием Воздушно-космическими силами совместно с академией Военно-воздушных сил на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" разрабатывается проект тактико-технического задания (ТТЗ) для такого комплекса. "В настоящее время на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" разрабатывается ТТЗ для выполнения ОКР", - уточнили в МКВ.

Данный комплекс позволит проводить слесарно-механические, сварочные работы, а также ремонт остекления, деталей из композиционных материалов, элементов сотовых конструкций. Кроме того, в состав комплекса будут входить лаборатории по ремонту бортовых электросетей, наземная автоматизированная система контроля и так далее.

В настоящее время данные виды работ можно проводить только на заводах-изготовителях авиационной техники или на специализированных авиаремонтных предприятиях.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ТАНТК им. Бериева
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
06.08.2015
ВКС: точка отсчёта
04.08.2015
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа