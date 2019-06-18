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18.06.2019
Хайтек+

Военные будут выращивать авиабазы из бактериального цемента

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Авиабаза ВВС США "Авиано" в Италии
Авиабаза ВВС США "Авиано" в Италии.
Источник изображения: © AFP 2019 / Giuseppe Cacace

Кирпичи и бетон можно заменить легким и доступным биоматериалом, для производства которого достаточно смешать песок, воду и бактерии. Возможно, уже в ближайшем будущем базы и взлетные полосы в труднодоступных местах будут строить именно так — из местной грязи.

Военным порой приходится строить новые авиабазы в труднодоступных местах, куда непросто доставить людей и технику. Облегчить эту задачу намерены специалисты из Blue Horizons — исследовательского центра американских ВВС. Они предложили необычную идею: не строить взлетно-посадочные полосы и другие объекты инфраструктуры, а выращивать их с помощью бактерий.

В работе над проектом, получившим название Medusa, Blue Horizons сотрудничает с BioMASON — компанией по производству биомассы из штата Северная Каролина. Ее сотрудники научились превращать песок и почву в твердые материалы, просто смешивая их с богатой питательными веществами водой и добавляя специальные бактерии.

По мере роста микроорганизмы производят кристаллы карбоната кальция, которые связывают песчинки между собой. Заполнив формы такой смесью, можно получить прочные кирпичи, пригодные для строительства, сообщает Popular Mechanics.

В Blue Horizons надеются, что биоматериал сможет заменить не только кирпичи, но и бетон — например, в качестве покрытия взлетно-посадочной полосы. Первые эксперименты, включая создание прототипа площадью 230 квадратных метров, подтвердили, что технология годится для использования вне лаборатории и не требует дополнительных модификаций.

Биосинтез позволит значительно сократить количество людей и оборудования, необходимого для возведения авиабаз. А в качестве строительного материала можно будет использовать местную грязь. Однако пока неясно, сколько времени потребуется для выращивания целого аэродрома.

Биосинтез — не единственная технология для быстрого и дешевого строительства. Например, с помощью промышленных 3D-принтеров можно уже сегодня напечатать целый жилой квартал всего за 24 часа.


Сергей Коленов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
РС-20
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