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18.06.2019
Военно-промышленный курьер

Испания, Франция и Германия продемонстрировали свой ответ F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Французские, испанские и германские авиаконструкторы продемонстрировали на салоне в Ле-Бурже макет будущего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS), сообщает пресс-служба международного салона.

Перспективный боевой самолёт Future Combat Air System (FCAS) позиционируется как альтернатива американскому истребителю пятого поколения F-35 и противовес российскому Су-57.

Разработчики утверждают, что к 2025 году новые боевые самолёты начнут заменять в ВВС европейских стран устаревшие истребители-бомбардировщики Tornado.

Стоит отметить, что ранее рассматривались планы поставок германским ВВС американских истребителей пятого поколения F-35, однако по ряду причин в ФРГ отказались от этого, приняв в мае 2016 году программу FCAS, который уже объявлен проектом истребителя, близкого к шестому поколению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Россия
США
Франция
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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