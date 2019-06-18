Войти
18.06.2019
ТАСС

"Главкосмос" предложит заказчикам новые разработки российских предприятий

782
0
0
Аист-2D
Аист-2D
Источник изображения: РКЦ «Прогресс»

Гендиректор компании Дмитрий Лоскутов заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли представляют широкую линейку спутниковых платформ как на внутреннем, так и на международном рынке

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" планирует расширить линейку предлагаемых продуктов за счет новых разработок российских предприятий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов в рамках Международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже - 2019".

"Конечно, планируем расширить линейку предлагаемых продуктов за счет включения в нее новых разработок наших предприятий с учетом актуальных требований потенциальных заказчиков", - отметил Лоскутов.

По словам гендиректора компании, сейчас предприятия российской ракетно-космической отрасли представляют широкую линейку спутниковых платформ как на внутреннем, так и на международном рынке. Они отвечают "за реализацию целого спектра потребностей потенциальных заказчиков", уточнил он.

Сейчас, как пояснил Лоскутов, компания принимает участие в работе по формированию маркетинговой стратегии в области продвижения космических аппаратов, которую проводит Роскосмос.

В 2018 году "Главкосмос" презентовал перспективную спутниковую платформу на базе российского научного аппарата "Аист-2Д". Она представляет весь спектр услуг в рамках пакетного предложения "под ключ": производство спутника, его запуск на ракете-носителе "Союз-2", строительство наземной инфраструктуры, а также страхование и финансирование. При этом компания является посредником между заказчиком и предприятием, изготавливающим тот или иной спутник.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
16.11.2015
Теорию Эйнштейна проверят некорректно выведенные Роскосмосом спутники Galileo
15.10.2015
"Восточный" не успели построить в срок, первый пуск перенесен
13.04.2012
Орбитальная перегруппировка
20.06.2011
Пресс-релиз о Международном авиационно-космическом салоне «ПАРИЖ АЭРО ШОУ – 2011»
02.02.2011
Руководитель Роскосмоса А.Н.Перминов сегодня в неформальной обстановке встретился в ИТАР-ТАСС с главными редакторами ряда центральных СМИ
23.06.2010
Между Роскосмосом и Арианэспас подписан контракт по заказу 10 новых миссий запуска РН «Союз-СТ» из ГКЦ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа