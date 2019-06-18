"Главкосмос" предложит заказчикам новые разработки российских предприятий

Гендиректор компании Дмитрий Лоскутов заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли представляют широкую линейку спутниковых платформ как на внутреннем, так и на международном рынке

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" планирует расширить линейку предлагаемых продуктов за счет новых разработок российских предприятий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов в рамках Международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже - 2019".

"Конечно, планируем расширить линейку предлагаемых продуктов за счет включения в нее новых разработок наших предприятий с учетом актуальных требований потенциальных заказчиков", - отметил Лоскутов.

По словам гендиректора компании, сейчас предприятия российской ракетно-космической отрасли представляют широкую линейку спутниковых платформ как на внутреннем, так и на международном рынке. Они отвечают "за реализацию целого спектра потребностей потенциальных заказчиков", уточнил он.

Сейчас, как пояснил Лоскутов, компания принимает участие в работе по формированию маркетинговой стратегии в области продвижения космических аппаратов, которую проводит Роскосмос.

В 2018 году "Главкосмос" презентовал перспективную спутниковую платформу на базе российского научного аппарата "Аист-2Д". Она представляет весь спектр услуг в рамках пакетного предложения "под ключ": производство спутника, его запуск на ракете-носителе "Союз-2", строительство наземной инфраструктуры, а также страхование и финансирование. При этом компания является посредником между заказчиком и предприятием, изготавливающим тот или иной спутник.