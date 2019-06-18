Российские и японские корабли провели учения в заливе Петра Великого

Командир 7-й эскортной дивизии (МССО) Японии капитан 1-го ранга Хитоси Симидзу во время торжественной встречи эскадренного миноносца морских сил самообороны Японии "Судзунами". Миноносец прибыл во Владивосток с деловым визитом, во время которого будут обсуждаться совместные учения "Сарекс-2019".

В заливе Петра Великого российские и японские моряки учились совместно спасать людей, потерпевших бедствие в море, а также противостоять морскому пиратству.

Для участия в маневрах во Владивосток прибыл японский эсминец "Судзунами". Моряков Страны восходящего солнца по русской традиции встретили хлебом-солью и провели экскурсию по городу. "Если отдых - то активный, если праздник - то спортивный" - эта армейская поговорка стала девизом соревнований между моряками, выяснявшими, кто сильнее в перетягивании каната и настольном теннисе. Затем, после теоретической подготовки, экипажи приступили к практической части учений.

В море вышел "японец" "Судзунами" и три "россиянина" - большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер. Сначала корабли отработали систему взаимодействия - установили нужные частоты для связи и "прокатали" элементы совместного тактического маневрирования. Затем моряки приступили к основной части маневров - поиску и спасению человека, оказавшегося в море. Задачу усложняло то, что в заливе в это время разыгрался небольшой шторм.

Однако пострадавшего, в роли которого выступал манекен, все же спасли. Также японские и российские моряки совместно отработали освобождение заложников с судна, захваченного пиратами. На разоружение "пиратов" понадобилось не больше 10 минут. Затем совместно оказали помощь кораблю, потерпевшему бедствие, и устранили пожар на борту.

Александр Степанов