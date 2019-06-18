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18.06.2019
ТАСС

Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что американские самолеты не нарушили госграницу России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Су-27
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