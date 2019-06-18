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18.06.2019
ТАСС

На "Армии-2019" покажут подготовку Су-24 и Су-25 к боевому вылету "на время"

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Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В компании "Международные конгрессы и выставки" рассказали, что будет продемонстрировано, как быстро можно отправить самолет на новое задание после возвращения на базу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Демонстрация скоростной подготовки Су-24 и Су-25 к боевому вылету пройдет на форуме "Армия-2019" на площадке "Хмеймим" авиационного кластера на аэродроме Кубинка. Об этом журналистам в понедельник рассказали в компании "Международные конгрессы и выставки", которая организует авиационную экспозицию форума.

"На площадке "Хмеймим" из авиации будут Су-24 и Су-25. Почему они? Потому что будет демонстрация подготовки их к боевому вылету: обслуживания, подвеска вооружения, в темпе, предусмотренном условиями боевых действий. То есть покажут, как быстро можно отправить самолет на новое задание после возвращения на базу", - сообщили в компании.

Площадка "Хмеймим" в рамках авиационного кластера форума "Армия-2019" организуется впервые. На ней будет продемонстрированы эпизоды боевой службы персонала авиабазы во время ведения боевых действий против террористов в Сирии.

Посетители смогут также ознакомиться со средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают защиту авиабазы, в частности с зенитными комплексами С-400 и "Панцирь-С" и радиолокационной станцией "Подлет-К1". "В мултимедиа-презентации будут показаны реальные сценарии по обороне базы и действия сил ПВО и РЭБ в связке по отражению атак", - отметили в компании-организаторе.

Кроме подготовки самолетов к боевому вылету, будет продемонстрирован новейший мобильный комплекс унифицированных средств войскового ремонта воздушных судов государственной авиации разработки ТАНТК им. Г. М. Бериева. В статической экспозиции площадки будут также выставлены беспилотники, привлекаемые для выполнения боевых задач в Сирии, такие как "Элерон", "Форпост", "Орлан-10" и коптер "Гранат-ВА1000".

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Орлан-10
С-400 Триумф
Су-24
Су-25
Компании
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