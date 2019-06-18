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18.06.2019
ТАСС

Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа

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Макет силовой установки
Макет гибридно-электрической силовой установки для перспективного электрического самолета размерностью 9-19 кресел, в экспозиции авиасалона МАКС-2017.
Источник изображения: bmpd

В нем могут участвовать коллективы вузов, научных организаций, промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило о проведении IV конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли. Финальная часть конкурса и объявление победителей состоятся на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) с 27 августа по 1 сентября, сообщается в понедельник на сайте министерства.

"В июне-августе 2019 года ФГУП "ЦАГИ" при поддержке Минобрнауки РФ проводит IV ежегодный конкурс инновационных проектов аэрокосмической отрасли. Конкурс ориентирован на поиск, поддержку и продвижение инновационных проектов отраслевой направленности, основой которых являются результаты успешных исследований и разработок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие коллективы вузов, научных организаций, промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Работы принимаются по трем направлениям: технологии создания летательных аппаратов для освоения и развития труднодоступных регионов, объекты инфраструктуры воздушного транспорта, а также авиационная мобильность в городских агломерациях и комплексное освоение территории, прилегающей к аэропорту.

Среди критериев оценки проектов, в частности, новизна и научно-технический уровень продукта или технологии, а также перспективы ее коммерциализации, включая бизнес план.

К финальной части конкурса в рамках деловой программы МАКС-2019 будут допущено девять команд, которые проведут презентацию своих проектов. Победителями будут выбраны три команды, которые получат премии от 100 до 50 тыс. рублей. Также предусмотрена специальная номинация - инновационный проект молодых ученых и специалистов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
Проекты
МАКС-20XX
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1 комментарий
№1
18.06.2019 11:41
Вот тут еще самая свежая, сегодняшняя статья на тему аэрокосмических инноваций:
Цитата, q
Всемирный забег на гиперзвуковую скорость
https://expert.ru/2019/06/18/vsemirnyij-zabeg-na-giperzvukovuyu-skorost/
Правда, несмотря на свежую дату, актуальность статьи может вызвать только улыбку. Мир уже ушел настолько далеко в плане гиперзвуковых технологий, что опубликованный "Экспертом" обзор можно смело назвать антикварным.
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