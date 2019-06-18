Два коммерческих спутника запустят с помощью ракеты "Протон" в 2019 году

"Протон" — ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство.

В "Главкосмосе" не уточнили, о каких именно спутниках идет речь

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Запуск двух коммерческих аппаратов запланирован на ракете-носителе "Протон" в 2019 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов в рамках Международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже - 2019".

"Позже в этом году полетит "Протон" с двумя коммерческими аппаратами в рамках контракта по линии компании International Launch Services, в совет директоров которой вошли представители АО "Главкосмос", - сказал он, не уточнив, о каких именно спутниках идет речь.

Лоскутов отметил, что АО "Главкосмос пусковые услуги" (совместная компания "Главкосмоса" и "Международной космической компании "Космотрас" по организации коммерческих запусков с помощью ракеты-носителя "Союз-2") принимает участие в ряде тендеров на пуски в 2021-2023 годах.

International Launch Services (ILS) - американская компания, мажоритарная доля в которой принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева. Она занимается продвижением носителей "Протон" и "Ангара 1.2" на международном рынке и других космических услуг.