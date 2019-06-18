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18.06.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" скроет правду о неработающих спутниках

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Информация о состоянии российской орбитальной группировки распоряжением генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина отнесена к категории ДСП (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

"Распоряжение относит информацию технического характера, включая пуски, состояние орбитальной группировки, к служебной информации ограниченного распространения", — сказал один из собеседников агентства. Другой добавил, что "вводится запрет на передачу и распространение любой такой информации через беспроводные технологии, факсы, электронную почту, мобильную и телефонную связь, социальные сети".

Источники отметили, что распоряжение главы госкорпорации подписано 4 марта, однако до сих пор доводится до соответствующих структурных подразделений.

В феврале глава "Росгидромета" Максим Яковенко заявил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.

В январе сообщалось, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба не являются полноценно функционирующими. В том же месяце стало известно, что "Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.

В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
18.06.2019 07:31
Если речь о "гражданке", то первое что приходит на ум - "нет реальных достижений, так хоть на бумаге наведём порядок..." :(

P.S. "Несунов"-то нашли, которые космические платы из РКК «Энергия» мешками тырят, или это тоже теперь ДСП?!
+3
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