"Роскосмос" скроет правду о неработающих спутниках

Информация о состоянии российской орбитальной группировки распоряжением генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина отнесена к категории ДСП (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

"Распоряжение относит информацию технического характера, включая пуски, состояние орбитальной группировки, к служебной информации ограниченного распространения", — сказал один из собеседников агентства. Другой добавил, что "вводится запрет на передачу и распространение любой такой информации через беспроводные технологии, факсы, электронную почту, мобильную и телефонную связь, социальные сети".

Источники отметили, что распоряжение главы госкорпорации подписано 4 марта, однако до сих пор доводится до соответствующих структурных подразделений.

В феврале глава "Росгидромета" Максим Яковенко заявил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.

В январе сообщалось, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба не являются полноценно функционирующими. В том же месяце стало известно, что "Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.

В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.