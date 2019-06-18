Отряд кораблей Северного флота "заблокировали" в Панамском канале

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр. Как сообщает "Оперативная линия", российские корабли уже более суток томятся в "отстойнике".

"Пока по непонятным причинам отряд кораблей Северного флота в составе ракетного фрегата "Адмирал Горшков", спасательно-буксирного судна "Николай Чикер", многофункционального судна "Эльбрус" и танкера "Кама" так и не прошёл Панамский канал, а уже более суток томится в "отстойнике", скорее всего, в ожидании получения разрешения на выполнение этого манёвра", - говорится в информации.

"Не удивлюсь, что ранее согласованный по дипломатическим каналам проход через канал кораблей ВМФ России внезапно отыграли назад под давлением американской администрации", - цитирует Eadaily автора.