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18.06.2019
Военно-промышленный курьер

Отряд кораблей Северного флота "заблокировали" в Панамском канале

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр. Как сообщает "Оперативная линия", российские корабли уже более суток томятся в "отстойнике".

 "Пока по непонятным причинам отряд кораблей Северного флота в составе ракетного фрегата "Адмирал Горшков", спасательно-буксирного судна "Николай Чикер", многофункционального судна "Эльбрус" и танкера "Кама" так и не прошёл Панамский канал, а уже более суток томится в "отстойнике", скорее всего, в ожидании получения разрешения на выполнение этого манёвра", - говорится в информации.

"Не удивлюсь, что ранее согласованный по дипломатическим каналам проход через канал кораблей ВМФ России внезапно отыграли назад под давлением американской администрации", - цитирует Eadaily автора.

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Страны
Панама
Россия
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Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
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СФ
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