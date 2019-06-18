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18.06.2019
Известия.ru

Конвой армии Индии обстрелян в штате Джамму и Кашмир

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Idrees Abbas

Автомобиль индийских вооруженных сил подвергся нападению в северном штате Джамму и Кашмир. Сначала сработала кустарно изготовленная бомба, затем завязалась перестрелка между военными и неизвестными.

По данным телеканала NDTV, армейский автомобиль атаковали в понедельник, 17 июня, в округе Пулвама. Именно в этом районе в феврале смертник устроил теракт в колонне индийской военизированной полиции, когда погибли 45 человек.

В результате атаки повреждения получил автомобиль, о пострадавших пока не сообщается. Нападение произошло спустя несколько часов после стычки военнослужащих с террористами на юге Кашмира, где погиб офицер и были ранены три солдата.

12 июня в штате Джамму и Кашмир двое боевиков бросили гранаты и начали стрелять по полицейским. Погибли пятеро силовиков, во время перестрелки один террорист был убит.

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после нападения боевиков на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, принадлежность которого оспаривают пакистанские власти. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля Исламабад ответил ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два индийских самолета, захватив как минимум одного пилота.

Штат Джамму и Кашмир расположен на севере Индии. При этом его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Так, Исламабад считает его своей оккупированной территорией.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
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