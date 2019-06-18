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18.06.2019
WarSpot

"Последний шанс" купить Osprey

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Источник изображения: warspot.ru

Bell Boeing торопит потенциальных покупателей первого серийного конвертоплана. Вчера, 16 июня, портал janes.com сообщил о том, что Рик Лемастер, руководитель вертолётного подразделения компании Boeing, предупредил о скором закрытии производственной линии конвертопланов V-22 Osprey.

"Мы приближаемся к завершению серийного производства. Мы уже на полпути последнего пятилетнего контракта, и если международные клиенты намерены приобрести V-22 Osprey, то они должны подписать LoAs (letters of acceptance) с американским правительством до сентября 2020 года", — заявил Лемастер.

Конвертоплан V-22B Block C в "японской" расцветке.

Источник изображения: theaviationist.com

По словам Лемастера, текущие и выполненные контракты включают в себя 479 конвертопланов Osprey различных модификаций. Так, 360 MV-22B заказал Корпус морской пехоты США, 54 CV-22B — ВВС США, 48 CMV-22B — ВМС США, и 17 MV-22B — японская армия.

В Boeing указывают, что рассчитывают получить экспортные заказы на ещё порядка 50 Osprey. Среди потенциальных заказчиков называется Израиль и ещё порядка десяти других государств.

Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан, сочетающий преимущества самолёта и вертолёта (в частности, возможности вертикального взлёта и посадки, а также высокой скорости полёта). Аппарат был разработан компанией Bell Helicopter в 80-е годы и поступил на вооружение американской армии в 2005 году. На сегодняшний день его десантная модификация MV-22A является одним из самых востребованных летательных аппаратов Корпуса морской пехоты и используется для переброски десанта и перевозки грузов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Textron
Проекты
2020-й год
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