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18.06.2019
Российская газета

Огненная лавина: "Град" накрыл позиции террористов в Идлибе

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии правительственные войска накрыли позиции террористов 122-мм реактивными снарядами. В Сети появилось видео, демонстрирующее разрушительную мощь систем залпового огня БМ-21 "Град".

Эти установки наряду со ствольной артиллерией являются одним из основных средств поражения в этой "горячей точке".

К сожалению, благодаря зарубежным спонсорам боевиков, они имеются и на вооружении незаконных формирований. Реактивные снаряды к ним поставляются из бывших стран Варшавского договора, в частности из Болгарии.

Что же касается правительственных войск, то, по некоторым данным, к началу гражданской войны они имели около трехсот подобных машин. Правда, в ходе боевых действий немалая часть такой техники была потеряна.

Оставшиеся "Грады", полученные еще в 70-80-е годы и выполненные на шасси "Урал -375" с бензиновыми двигателями, оказались сильно изношены. Поэтому появление весной 2017 года на фронте новых установок на базе дизельных "Урал-4320-31" оказалось очень своевременным.

Позже в Сирию также были доставлены облегченные "Град-1", изготовленные на платформе известного советского вездехода ЗиЛ-131 6х6. Во многих операциях эти пусковые установки действовали совместно с БМ-21.


Алексей Моисеев

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Страны
Болгария
Польша
Сирия
Продукция
Град РСЗО
Урал-4320
Компании
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