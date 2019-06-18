Украинский эксперт назвал причину опасности для ВСУ продвижения вплотную к Донецку

Украинские СМИ публикуют материалы, в которых рассказывается об обустройстве новых позиций ВСУ на Донецком направлении. Напомним, что несколько дней назад в штабе так называемой ООС заявили о продвижении украинских войск в серой зоне – со взятием под контроль населённого пункта Марьинка. В ДНР стали опровергать эти заявления штаба ООС. При этом мины с позиций ВСУ стали доставать до окраин Донецка, причём столь интенсивных обстрелов, как говорят сами дончане, не было уже несколько лет.

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня украинский ресурс "Апостроф" пишет о том, что ВСУ продвинулись к Донецку настолько близко, что между украинскими позициями и городом осталась лишь река Осыковая. Это совсем крохотная речушка, которая является притоком реки Волчья и протекает между Марьинкой и Трудовскими.

Если верить украинским сообщениям, то на юго-западных окраинах Донецка "серая зона" фактически перестала существовать. Украинские войска, нарушая Минские соглашения, продвинулись примерно на 600 м. На данный момент, как отмечает штаб операции объединённых сил Украины, ВСУ возвели опорные пункты в направлении Марьинка-Александровка. Таким образом, ВСУ пытаются создать своеобразное полукольцо на южных и юго-западных окраинах столицы ДНР.

Отмечено, что ВСУ избрали тактику взятия под свой контроль "ключевых высот и проходов в серой зоне, чтобы иметь возможность скрытно провести военную технику, включая танки". В интервью упомянутому ресурсу украинские военные эксперты заявляют, что таким образом создаются условиях, при которых противник был бы лишён возможности "наступления".

При этом один из интервьюируемых "Апострофом" украинских экспертов (Олег Жданов) заявил, что у такой тактики есть существенный минус. Продвижение вплотную к Донецку опасно, так как способно привести к огневому ответу со стороны ДНР и ответ этот может в свою очередь привести к большим потерям среди украинских подразделений в "бывшей серой зоне".

Жданов:

Мы двигаем бойцов на неподготовленные позиции, их начинают обстреливать, и уже под огнём мы начинаем их (позиции) оборудовать. Политики говорят, что нужно разводить войска, а Генштаб их выдвигает вперед.

В качестве примера он привёл в бои в районе Ясиноватской дорожной развязки.