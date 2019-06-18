Украинских пограничников перевооружают на немецкие пистолеты-пулемёты MP5

Подтвердилась информация о том, что украинских пограничников перевооружают на немецкие пистолеты-пулемёты. Речь идёт о таком стрелковом оружии как HK MP5 (Heckler & Koch MP5) калибра 919 мм Парабеллум.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее на это же стрелковое оружие немецкого производства были переведены несколько подразделений специального назначения, включая Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Перевооружение пограничных частей Украины на немецкие HK MP5 является самым массовым случаем закупки этих пистолетов-пулемётов на постсоветском пространстве. Известно, что некоторое число этих "стволов" эксплуатируется в спецподразделениях Республики Казахстан, Белоруссии, Грузии. Причём грузинский спецназ получал HK MP5 из Турции.

Вариантом, который используется украинскими пограничниками, является модификация МР5 А3. Она отличается наличием выдвижного телескопического приклада.

Прицельная дальность стрельбы из HK MP5 А3 составляет 200 м, начальная скорость пули – 400 м/с. Масса пистолета-пулемёта без снаряженного магазина – около 3 кг.

При этом сами пограничники Украины далеко не в восторге от такого перевооружения. Дело в том, что одним из главных недостатков MP5 является его резкая отдача, которая буквально подбрасывает ствол вверх при стрельбе в том числе короткими очередями. Ещё один из серьёзных недостатков – высокая чувствительность к загрязнению.