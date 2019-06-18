Рогозин заявил о готовности немедленно начать спутниковый мониторинг важных объектов

Системы космического мониторинга позволяют оперативно получить полную картину по объектам недвижимости, состоянию посевов и лесного фонда, а также решать другие задачи.

По словам главы Роскосмоса, такой мониторинг поможет бороться с незаконной вырубкой лесов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос готов немедленно приступить к реализации соглашений о непрерывном мониторинге важных объектов, в том числе региональной инфраструктуры, лесов, водных ресурсов и других. Об этом сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос готов немедленно приступить к реализации подписанных с рядом регионов России соглашений о непрерывном космическом мониторинге важных объектов региональной, в том числе транспортной инфраструктуры, а также состояния лесов, водных артерий, сельхозугодий и крупных строек", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава госкорпорации также подчеркнул, что "объективный мониторинг российских спутников за состоянием сибирской тайги не только сведет на нет незаконную вырубку лесов, но и положит конец публичным спекуляциям на эту тему".

Так Рогозин отреагировал на заявление губернатора Красноярского края Александра Усса, который опроверг информацию о хищениях на десятки миллиардов рублей в лесной отрасли региона. Глава региона отметил, что ранее озвученная в СМИ сумма в 45 млрд рублей, которые якобы ежегодно разворовываются в лесной отрасли края, отражает не объем хищений, а выручку от легального экспорта леса.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Во время Петербургского международного экономического форума Роскосмос подписал соглашение о сотрудничестве с рядом регионов, в том числе с Пензенской, Тверской и Свердловской областями, Республикой Саха и Красноярским краем.