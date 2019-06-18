Загадочную Зону 51 показали в подробностях

Youtube / ADVENTURES with Christian

Засекреченную базу Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Невада, известную как Зона 51, показали на видео в новых подробностях. Несколько соответствующих роликов опубликовал на YouTube канал ADVENTURES with Christian. На видео обратило внимание The Drive.

В роликах можно увидеть, в частности, несколько крупных ангаров, один из которых, разрушенный ранее, до сих пор не восстановлен. Издание отмечает, что данные объекты, вероятнее всего, используются для испытаний прототипов засекреченных изделий, что особенно актуально в текущий период "конкуренции великих держав".

The Drive пишет, что ролики были сняты с пика Тикабу, расположенного на расстоянии около 42 километров от Зоны 51.

В ноябре 2017 года в районе Зоны 51 была замечена активность, которую энтузиасты связали с разрабатываемым B-21 Raider — первым американским тяжелым бомбардировщиком за последние 30 лет.