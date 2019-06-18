Британский спецназ готовится к новой войне

Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем.

Спецназ Великобритании предлагается переориентировать с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на "российское" направление, заявляют британские СМИ. Они сделали такой вывод из утечек о создании некоей новой концепции для применения британских сил спецопераций, и концепция эта будет предусматривать прежде всего "противостояние России и другим странам".

Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Прежде всего – в том, что такое британский спецназ. В российских СМИ пишут о САС и СБС, однако это далеко не все части специального назначения британских вооруженных сил.

В состав ССО Великобритании, в частности входят: Специальная Воздушная служба (Special Air Survice-SAS), Специальная лодочная служба (Special Boat Survice-SBS), полк специальной разведки (Special Recоnnaissance Regimet-SRR), группа поддержки сил специального назначения (Special Forces Support Group-SFSG), 18-й полк связи (18 Signal Regiment-SR).

Если САС и СБС были созданы еще в годы Второй мировой и потому широко известны, то остальные части появились в составе ССО в период реформ 2005 года. Эта реформа была проведена в связи с участием британского спецназа в боевых действиях в Афганистане и Ираке – и, соответственно, возросшего объема задач.

Чтобы понять, каким образом могут измениться задачи или структура британского спецназа, сначала надо разобраться в назначении каждой из его составляющих.

Специальная Воздушная служба

Специальная Воздушная служба состоит из 21-го, 22-го и 23-го полков SAS (из которых 21-й и 23-й являются полками резерва и только 22-й является воинской частью постоянной готовности, который полностью укомплектован личным составом). Однако к ВВС, как можно предположить, эта служба отношения не имеет. Название указывает на воздушный способ вывода ее групп в район применения. В годы Второй мировой этот способ являлся наиболее распространенным для заброски диверсантов на материк.

22-й полк состоит из штаба, занимающегося планированием и организацией разведки, из крыла оперативного исследования (Operational Research Unit), занимающимся испытанием вооружения, техники и снаряжения, разведывательного крыла (Operational Intelligence Unit), четырех боевых эскадронов (A, B, C, D) и эскадрона резерва (R), а также 264-го батальона связи SAS. Каждый эскадрон, в свою очередь, состоит из штаба и четырех отрядов (аналог нашей роты), а отряд – из четырех патрульных групп по четыре человека в каждой. Отряды имеют свою специализацию. Один предназначен для действий в горной местности, другой – на специальных средствах движения, третий выводится в тыл противника воздушным путем, четвертый – морским. Также сформировано чисто антитеррористическое подразделение – Counter Revolutionary Warfare Unit-CRWU. По штату это эскадрон, предназначенный для контртеррористических операций.

Основными задачами САС являются: специальная разведка на территории противника, диверсии на объектах инфраструктуры, проведение спецопераций, освобождение заложников и борьба с терроризмом, операции поиска и спасения.

Имея в своем составе разведывательное крыло (Operational Intelligence Unit), полк в состоянии самостоятельно вести разведку противника в интересах возможного применения частей специального назначения сухопутных войск. При этом SAS активно сотрудничает и с британской разведкой SIS.

Полк специальной разведки

Полк был сформирован в апреле 2005 года в связи с необходимостью расширения разведывательных возможностей вооруженных сил Великобритании. Часть предназначена для ведения глубинной разведки в интересах спецназа. Численность полка превышает 500 человек. В настоящее время полк нацелен на сбор информации об исламистских террористических организациях, поэтому полк стараются комплектовать выходцами с Востока.

Группа поддержки сил спецназначения

Эта группа также была создана в 2005 году, общая численность около 700 человек. В состав группы входят две роты огневой поддержки, десантно-штурмовая рота, инженерно-саперный и медицинский взводы. Основная задача группы – усиление огневых возможностей спецназа. Поэтому на ее вооружении находятся ПТУР "Милан", ПЗРК "Стингер", 51-мм и 81-мм минометы, различные гранатометы и 12,7-мм пулеметы "Браунинг". Кроме того, группу может поддерживать звено вертолетов огневой поддержки "Апач".

Специальная лодочная служба

Как и SAS, SBS была создана в годы Второй мировой войны и имеет богатую историю.

Специальная лодочная служба является структурой спецназа ВМС Великобритании и относится к Королевской морской пехоте с более широкими задачами и функциями.

Численность SBS составляет около 250 человек. В ее состав входят четыре эскадрона, один из которых укомплектован резервистами. В частности, эскадрон "С" специализируется на проведении операций с участием боевых пловцов и гребных плавсредств (каноэ). Эскадрон "S" специализируется на операциях с применением малотоннажных судов, сверхмалых подводных лодок, а также подводных средств движения и катеров дальнего радиуса действий. Эскадрон "М" является антитеррористическим подразделением и состоит из "Черного", "Золотого" и "Пурпурного" подразделений.

Несмотря на разницу в предназначении эскадронов, нет особой разницы в уровне подготовки личного состава. Все бойцы универсальны и способны успешно действовать в любом качестве. Оперативное подразделение традиционно состоит из 16 пловцов-каноистов, которые могут быть сведены в восемь двухместных каноэ, четыре патруля из четырех человек или в два лодочных экипажа по восемь человек.

Что может измениться?

Если говорить о подготовке основных частей спецназа Великобритании, SAS и SBS, то эти структуры готовят своих бойцов в два этапа. Первый этап является базовой подготовкой, который длится в SAS 24 недели, а в SBS – 30 недель, и курс специализации: в SAS – 12 месяцев, а в SBS – 15 месяцев. Для боевой подготовки отводится специальное время при ротации подразделений, продолжающих выполнять специальные задачи.

Изменения возможны именно в этой программе подготовки с большим акцентом на обычную подготовку операторов спецназа. В остальном по большому счету ни американцы, ни британцы серьезно не отклонялись от действующих программ и установленных целей и задач – тех самых, что подробнее описаны выше. Поэтому представляется, что каких-то значительных изменений в вопросах подготовки спецназа США и Великобритании в этой связи ждать не стоит.

В то же время, учитывая тенденцию развития ведения так называемых гибридных войн, которые предполагают подчинение той или иной территории при помощи информационных, электронных, кибернетических операций в сочетании с проведением спецопераций и экономическим давлением, можно предположить, что подготовка к участию в подобных боевых действиях и явится новым вектором в подготовке ССО Великобритании. Можно ожидать создание новых подразделений, которые войдут в ССО Великобритании – например, подразделения, занимающегося проведением психологических операций и информационной войны. Не исключено и включение в состав британских ССО 77-й бригады, занимающейся в настоящее время информационной войной – как раз для консолидации под единым командованием усилий всех сил и средств гибридной войны.

В чем причины возможных изменений вектора действий спецназа?

Не так давно мы уже писали о планах изменений в направленности подготовки ССО США. Американцы и объявили о том, что поскольку им удалось одержать победу над ИГИЛ*, они возвращаются к традиционной подготовке своих формирований для проведения специальных операций.

Опустим вопрос о том, кто на самом деле нанес ИГИЛ поражение. Но вооруженные силы США являются моделью для армий всех других стран, входящих в НАТО. Поэтому неудивительно, что и британский спецназ принял решение двигаться в том же направлении. Не исключено, что в обозримом будущем подобные же намерения озвучат и другие страны альянса, в частности, Франция и некоторые "младонатовцы", в том числе страны Прибалтики.

И все же предложение по поводу того, что наиболее вероятным противником для сил спецопераций и США, и НАТО в целом является прежде всего Россия – не очевидно.

Учитывая произошедшие недавно на Ближнем Востоке атаки танкеров, а также в целом резкий рост и политической, и военной активности в этом регионе, можно предположить, что наиболее вероятной целью подготовки спецназа стран НАТО является Иран. Иран, напомним, помимо прочего активно действует в Сирии на стороне Асада, Иран вызывает сильнейшее неприятие Израиля, главного союзника США в регионе. Иран перехватывает американские беспилотники, Иран контролирует Ормузский пролив... И морские операции спецназа уместны прежде всего именно против Ирана. А уж очередной повод для агрессии против Ирана придумать будет несложно...

Противостояние же с Россией, мы полагаем, будет оставаться прежде всего в области экономики и политики, не затрагивая чисто военную сторону.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Сергей Козлов