Помощь в лечении всех видов зависимости

Зависимость – довольно сложное состояние, от которого избавиться не так уж и легко. Многие не хотят рассказывать окружающим о своей проблеме, поэтому пытаются вылечить человека в домашних условиях. Однако здесь все зависит от здоровья пациента, его психического состояния, а также от тяжести заболевания. Учитывая все эти моменты, должно подбираться необходимое лечение.

Человек может быть зависим от чего угодно, но чаще всего в центре Марии Фроловой встречаются алкоголики, наркоманы, игроманы. Они не просто любят играть, часто употребляют наркотики и алкоголь. Они не способны представить себе жизнь без этих​ предметов удовольствия.

Как узнать зависимого человека

Человек, который получает удовольствие от игры либо психоактивного вещества, делает все, чтобы оно у него было. Он готов пожертвовать семьей, друзьями, свободным временем, работой. Зависимый человек может не заплатить по счетам, не купить продукты, он эти деньги потратит на свою зависимость. Когда такой больной длительное время остается без своего предмета удовольствия, у него начинается ломка, он становиться раздражительным, агрессивным, недовольным. Как только он получает необходимое, все сразу становится на свои места, он доволен. Однако удовольствие длится недолго и чем дальше, тем хуже будет для организма.

Лечение в центре Марии Фроловой

Медицинский центр Марии Фроловой предлагает не просто медикаментозное лечение, но и помощь психолога. Ведь после курса лечения человек становится очень ранимым. Он возвращается домой, где его ждут старые друзья, семья и привычная ему в прошлой жизни обстановка. И вот здесь появляется риск сорваться и снова уйти в запой. Очень важно создать необходимую атмосферу, чтобы пациент чувствовал себя лучше.

Об этих моментах и говорят психологи не только с больным, но и с его родными. Специалисты рассказывают, как должны вести себя родственники, какую поддержку они должны оказывать, чем помочь.

Что касается психологической помощи в плане пациента, то здесь все не обходится одним сеансом. Психолог дает понять человеку, к чему может привести его зависимость, почему от нее следует избавиться и больше никогда не возвращаться. Кроме того, врач помогает больному измениться, начать новую жизнь, завести новых друзей, уметь общаться и найти свое место в обществе. Все это очень важно, поскольку для пациента это все новое. Даже после окончания курса лечения в стационаре людям, которые вышли из запоя, рекомендуют посещать и дальше психологические тренинги, беседы, собрания. Это могут быть индивидуальные занятия, а также они могут проводиться в группах.

Если вам, вашим близким или друзьям нужна помощь, обращайтесь в наркологический центр Марии Фроловой, телефон для связи +7(495)788-03-03.

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