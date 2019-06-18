Войти
18.06.2019
WarSpot

Когда что-то пошло не так

868
0
+1

Кадры неудачных пусков авиационных ракет и сброса подвесных топливных баков

Создание любого летательного аппарата уже давно не обходится без тщательных расчётов аэродинамики с последующими продувками макетов и опытных образцов в аэродинамических трубах. Необходимо заранее исследовать как можно больше режимов поведения самолёта или ракеты на больших скоростях и при перегрузках. Это верно также и для подвесного вооружения и оборудования: ракет, бомб, подвесных контейнеров и топливных баков.

Однако всё предусмотреть невозможно, в полёте часто возникают нештатные ситуации, обусловленные как превышением расчётных режимов, так и человеческим фактором (плохой работой механиков). Нельзя исключать и роль случая вроде попадания в подвесное вооружение случайных предметов. В этой подборке кадров, снятых в воздухе, видно, к чему могут привести плохая аэродинамика подвески или нештатный сброс.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа