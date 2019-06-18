Когда что-то пошло не так

Кадры неудачных пусков авиационных ракет и сброса подвесных топливных баков

Создание любого летательного аппарата уже давно не обходится без тщательных расчётов аэродинамики с последующими продувками макетов и опытных образцов в аэродинамических трубах. Необходимо заранее исследовать как можно больше режимов поведения самолёта или ракеты на больших скоростях и при перегрузках. Это верно также и для подвесного вооружения и оборудования: ракет, бомб, подвесных контейнеров и топливных баков.

Однако всё предусмотреть невозможно, в полёте часто возникают нештатные ситуации, обусловленные как превышением расчётных режимов, так и человеческим фактором (плохой работой механиков). Нельзя исключать и роль случая вроде попадания в подвесное вооружение случайных предметов. В этой подборке кадров, снятых в воздухе, видно, к чему могут привести плохая аэродинамика подвески или нештатный сброс.