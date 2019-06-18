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18.06.2019
ЦАМТО

AERO Vodochody поставила ВВС Чехии двухместные учебно-боевые самолеты L-159T2

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L-159T1
Первый вновь изготовленный на чешском авиастроительном предприятии Aero Vodochody Aerospace двухместный учебно-боевой самолет L-159T1, переданный ВВС Ирака. Одолена-Вода (Чехия), 31.03.2017.
Источник изображения: Alan Warnes / Jane's

ЦАМТО, 17 июня. Компания AERO Vodochody Aerospace объявила о поставке ВВС Чехии трех двухместных учебно-боевых самолетов L-159T2, модернизированных в соответствии с новыми требованиям ВВС для повышения квалификации летчиков и использования в боевых операциях.

Самолеты заменят состоящие на вооружении 21-й тактической авиабазы в Чаславе УБС L-39ZA, срок эксплуатации которых истекает в этом году.

Церемония передачи последнего из трех самолетов L-159T2 состоялась 4 июня на предприятии AERO Vodochody.

По заявлению командира 21-й авиабазы полковника Петра Томанека, поставка L-159T2 является важной вехой для ВВС Чехии. Двухместная версия будет использоваться для подготовки молодых летчиков, что позволит им быстрее переходить на сверхзвуковые истребители "Грипен".

Самолеты L-159T2 отличаются рядом улучшений, включая адаптацию кабины для использования очков ночного видения. Каждая кабина дополнительно оснащена двумя многофункциональными дисплеями (MFD) размера 5x7 дюймов в обеих кабинах, двумя модернизированными катапультируемыми креслами VS-20. Самолет также оборудован системами самообороны (приемниками сигнализации о радиолокационном облучении и средствами противодействия), системой дозаправки в воздухе, внешними топливными баками, а также РЛС "Грифо" (Grifo), которая обычно используется в одноместной версии L-159.

При модификации к версии L-159T2 были использованы носовой конус, хвост, задняя часть фюзеляжа и крылья от одноместных самолетов L-159 ВВС Чехии, которые были интегрированы с новыми центральной и передней частью фюзеляжа.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Чехии в сентябре 2016 года заказали Aero Vodochody по контракту стоимостью 457 млн. крон (17,82 млн. евро) три модернизированных двухместных учебно-боевых самолета L-159T2. Для переоборудования в модернизированную версию были использованы три находившихся на хранении L-159A. Соглашение также включало поставку наземного оборудования, программного обеспечения и запасных частей, обучение летного и технического состава. Первый полет модифицированный двухместный самолет выполнил 2 августа 2018 года.

L-159 – это легкий многоцелевой боевой самолет, предназначенный для поражения наземных и воздушных целей, а также ведения разведки. Самолет оснащен современной многорежимной РЛС и может применяться в любое время суток, сложных метеоусловиях, нести широкий спектр соответствующих стандартам НАТО вооружений, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также авиабомбы с лазерным наведением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
Gripen NG
L-159
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
NATO
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