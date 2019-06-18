Испания присоединилась к программе Франции и Германии по разработке истребителя следующего поколения

Распространенное Dassault Aviation "концептуальное" изображение перспективного франко-германского истребителя Next Generation Fighter (NGF), создаваемого в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). С высокой степенью вероятности, конечный облик самолета будет иметь мало общего с данным изображением.

ЦАМТО, 17 июня. Испания присоединилась к программе Франции и Германии по созданию перспективного истребителя следующего поколения. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны Испании.

На Международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже (Франция) 17 июня было подписано рамочное соглашение о присоединении Испании к проекту создания системы вооружения следующего поколения (NGWS), являющейся компонентом "Перспективной боевой авиационной системы" (англ. FCAS – Future Combat Air System / фр. SCAF – Systeme de Combat Aerien du Futur), говорится в сообщении Минобороны Испании. Свои подписи под документом поставили министры обороны Испании, Франции и Германии.

По словам главы испанского военного ведомства Маргариты Роблес, Мадрид "будет участвовать в технологических проектах в размере 33%, как и партнеры".

"С подписанием этого контракта… формализовано вхождение нашей страны в программу, которая заложит основу обновления нынешнего парка европейских истребителей в районе 2040 года", – заявили в ведомстве.

Первый контракт со стороны Испании в рамках программы будет подписан в конце этого года, передает "РИА Новости".

Как сообщал ЦАМТО, предполагается, что в состав системы SCAF/FCAS войдет пилотируемый "Истребитель нового поколения" (NGF – Next Generation Fighter), оснащенный двигателем нового поколения NEFE (Next European Fighter Engine), который совместно с комплектом нового и модернизированного вооружения, а также беспилотных платформ нескольких типов (Remote Carriers) образует систему вооружения нового поколения NGWS (Next-Generation Weapon System), а также сетевая система управления (Combat Cloud), связывающая все внутренние компоненты и внешние системы. В частности, ранее сообщалось, что одним из компонентов FCAS должен стать европейский БЛА класса MALE (European Medium-Altitude Long-Endurance).