У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик США
09:50 РјСЃРє.
РЎР°РјРѕР»С‘С‚ СЂР°РґРёРѕСЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРЅРѕР№ СЂР°Р·РІРµРґРєРё, Р’Р’РЎ РЎРЁРђрџ‡єрџ‡ё (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, Р±РѕСЂС‚РѕРІРѕР№ РЅРѕРјРµСЂ 64-14845 , РїРѕР·С‹РІРЅРѕР№ #SHUSH77, РІР·Р»РµС‚РµР» СЃ Р°РІРёР°Р±Р°Р·С‹ РњРёР»РґРµРЅС…РѕР»Р»рџ‡¬рџ‡§ (#Mildenhall ,EGUN).#RC135 #USAF pic.twitter.com/v8s8vciBW6— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 РёСЋРЅСЏ 2019 Рі.
Американский самолет-разведчик заметили у границы Калининградской области. Он появился там в понедельник.
Об этом сообщает мониторинговый сайт Plane Radar. Отмечается, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС США (OF 38th RS/55th WG) Boeing RC-135V Rivet Joint c бортовым номером 64-14845 взлетел с английской авиационной базы Милденхолл в 09.50. Через два часа Boeing заметили у границы Калининградской области.
"РГ" уже рассказывала о том, что в последнее время у границ Российской Федерации - над Черным морем, у Калининградской области все чаще фиксируют как самолеты-разведчики, так и беспилотные летательные аппараты.
Между тем
Морпехи Балтийского флота на учениях отрабатывают действия по отражению сил противника. Учения объявлены на фоне идущих в регионе учений НАТО "Балтос-2019", в которых принимают участие 16 стан. В учениях Балтийского флота задействованы более 500 морских пехотинцев, десять самолетов и вертолетов, около 70 единиц самой разной военной техники.
Светлана Цыганкова
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