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18.06.2019
Российская газета

У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик США

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Источник изображения: rg.ru

Американский самолет-разведчик заметили у границы Калининградской области. Он появился там в понедельник.

Об этом сообщает мониторинговый сайт Plane Radar. Отмечается, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС США (OF 38th RS/55th WG) Boeing RC-135V Rivet Joint c бортовым номером 64-14845 взлетел с английской авиационной базы Милденхолл в 09.50. Через два часа Boeing заметили у границы Калининградской области.

"РГ" уже рассказывала о том, что в последнее время у границ Российской Федерации - над Черным морем, у Калининградской области все чаще фиксируют как самолеты-разведчики, так и беспилотные летательные аппараты.

Между тем

Морпехи Балтийского флота на учениях отрабатывают действия по отражению сил противника. Учения объявлены на фоне идущих в регионе учений НАТО "Балтос-2019", в которых принимают участие 16 стан. В учениях Балтийского флота задействованы более 500 морских пехотинцев, десять самолетов и вертолетов, около 70 единиц самой разной военной техники.


Светлана Цыганкова

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