Первая южнокорейская субмарина типа KSS-3 с ВНЭУ начала ходовые испытания

Южнокорейский концерн Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering приступил к ходовым испытаниям первой построенной в стране подводной лодки типа KSS-3 (SSK).

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Дизель-электрическая субмарина получила название Dosan Ahn Chang-ho в честь борца за независимость Ан Чханхо. В ходе обозначенного тестирования проводятся, главным образом, испытания двигательных систем и рулевого оборудования.

"Ан Чханхо" является первой из трех субмарин класса KSS-3, заказанных для ВМС Республики Корея. ПО заложена в мае 2016 года, торжественный спуск на воду состоялся в сентябре 2018 года.

Подводная лодка имеет длину 83,5 м, ширину 7,7 м, водоизмещение в подводном положении составляет примерно 3 800 тонн. Силовая установка, представленная ВНЭУ (воздухонезависимая энергетическая установка), обеспечивает максимальную скорость в 20 уз под водой и 11 уз в надводном положении. Дальность хода составляет около 18500 км при скорости в 8 узлов.

Субмарина оснащена восемью 533 мм пусковыми установками, которые способны принять улучшенную версию торпеды тяжелого веса Baek Sang Eo (White Shark) от местной компании LIG NEX, и шестью вертикальными ПУ, которые в состоянии вести огонь крылатыми ракетами, такими как Cheong Ryong.

В 1993 – 2001 годах местные ВМС получили 9 подлодок типа 209 (KSS-1) немецкого выпуска, далее последовала заявка на 9 ед. класса 214 (KSS-2), которые уже имели ВНЭУ, при условии их постройки на собственных мощностях. Они были поставлены в 2007 – 2018 годах.