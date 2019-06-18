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18.06.2019
Интерфакс-АВН

Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже

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Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн побывал на стенде госкорпорации "Роскосмос" на международном авиасалоне в Ле Бурже.

Оператор внешнеэкономической деятельности "Роскосмоса" - компания "Главкосмос" - разместил в своем Twitter-аккаунте фотографии Брайденстайна, находящегося в экспозиции "Роскосмоса" в одном из павильонов выставочного центра в Ле Бурже.

"Администратор NASA Джим Брайденстайн зашел сказать "Привет" генеральному директору "Главкосмоса" Дмитрию Лоскутову на стенде "Роскосмоса", - говорится в подписи к фотографиям, на которых общаются Лоскутов и Брайденстайн.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
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2 комментария
№1
18.06.2019 10:30
Цитата, q
зашел сказать "Привет"
А может зашел почтить память?
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№2
18.06.2019 12:19
Вспомнилось из Гоголя:
«Я как будто предчувствовал неприятность: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь».
+1
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