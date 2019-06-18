Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN
Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн побывал на стенде госкорпорации "Роскосмос" на международном авиасалоне в Ле Бурже.
Оператор внешнеэкономической деятельности "Роскосмоса" - компания "Главкосмос" - разместил в своем Twitter-аккаунте фотографии Брайденстайна, находящегося в экспозиции "Роскосмоса" в одном из павильонов выставочного центра в Ле Бурже.
"Администратор NASA Джим Брайденстайн зашел сказать "Привет" генеральному директору "Главкосмоса" Дмитрию Лоскутову на стенде "Роскосмоса", - говорится в подписи к фотографиям, на которых общаются Лоскутов и Брайденстайн.
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