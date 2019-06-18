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18.06.2019
Известия.ru

Косачев рассказал об ответе на усиление военного присутствия НАТО в Польше

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал информацию об усилении военного присутствия США в Польше. По его словам, в этой связи со стороны России "последует реакция военного характера".

"Это радикальное нарушение основополагающего акта Россия–НАТО", — так Косачев охарактеризовал размещение сил НАТО на восточных границах. Его заявление, сделанное в эфире канала "Россия 24", цитирует "РИА Новости".

Косачев отметил, что реальной угрозы для Польши и Североатлантического альянса со стороны России нет, тем не менее Запад использует мнимую угрозу как повод для наращивания военного присутствия в Восточной Европе.

Ранее в понедельник, 17 июня, сообщалось, что американские войска будут размещены в шести локациях на территории Польши. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он подчеркнул важность усиления восточного фланга НАТО, чтобы "сдерживать возможного агрессора".

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Польша
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