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18.06.2019
Военно-промышленный курьер

Майора бельгийских спецслужб отстранили от службы из-за общения с русским

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Источник изображения: vpk-news.ru

В спецслужбах Бельгии разразился новый шпионский скандал. На этот раз по подозрению в работе на Россию уволен офицер военной разведки в звании майора.

Как сообщила газета La Libre Belgique, проведенное в отношении него служебное расследование не нашло доказательств шпионажа на Москву.

Как пишет газета, инцидент произошел в 2015 году, но огласку получил только сейчас. Майор, работавший в бельгийской Службе общей разведки и информации, с 2004 года был заподозрен в связях с неназванным русским крупным предпринимателем, который "входил в круг общения" бельгийского офицера. 

В сферу деятельности разведчика по должности входили бизнес и сбор экономической информации, включая сведения об экспортно-импортных операциях со странами бывшего Советского Союза. Издание указывает, что он имел доступ к секретной документации, в частности спискам других сотрудников службы разведки. 

Проведенное в отношении разведчика служебное расследование не нашло доказательств шпионажа в пользу России, но его все равно отстранили от службы из предосторожности. Сам бывший сотрудник спецслужбы заявил в интервью бельгийским СМИ, что ему "не дали возможности объясниться в истинном значении его деловых контактов".

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Страны
Бельгия
Россия
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