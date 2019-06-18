Майора бельгийских спецслужб отстранили от службы из-за общения с русским

В спецслужбах Бельгии разразился новый шпионский скандал. На этот раз по подозрению в работе на Россию уволен офицер военной разведки в звании майора.

Как сообщила газета La Libre Belgique, проведенное в отношении него служебное расследование не нашло доказательств шпионажа на Москву.

Как пишет газета, инцидент произошел в 2015 году, но огласку получил только сейчас. Майор, работавший в бельгийской Службе общей разведки и информации, с 2004 года был заподозрен в связях с неназванным русским крупным предпринимателем, который "входил в круг общения" бельгийского офицера.

В сферу деятельности разведчика по должности входили бизнес и сбор экономической информации, включая сведения об экспортно-импортных операциях со странами бывшего Советского Союза. Издание указывает, что он имел доступ к секретной документации, в частности спискам других сотрудников службы разведки.

Проведенное в отношении разведчика служебное расследование не нашло доказательств шпионажа в пользу России, но его все равно отстранили от службы из предосторожности. Сам бывший сотрудник спецслужбы заявил в интервью бельгийским СМИ, что ему "не дали возможности объясниться в истинном значении его деловых контактов".