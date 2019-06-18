"Грязная" работа "Бородавочника"

Современные боевые самолёты весьма "нежны" и требуют особых условий эксплуатации. На их фоне штурмовик A-10 Thunderbolt II вполне оправдывает своё неформальное имя Warthog (англ. — "бородавочник"), поскольку не боится "грязной" работы.

На видео показаны посадка и взлёт A-10 Thunderbolt II 190-й истребительной эскадрильи Национальной гвардии штата Айдахо. Учения проходили в начале июня в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, который расположен в пустыне Мохаве (штат Калифорния).

A-10 Thunderbolt II на грунтовой ВПП

В ходе учений лётчики отрабатывали дозаправку и перевооружение на необорудованном аэродроме, используя для этого временную грунтовую взлётно-посадочную полосу. Как видно из видео, "Бородавочники" вполне уверенно чувствуют себя "в поле" и неприхотливы к условиям на земле.