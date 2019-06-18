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18.06.2019
Военное обозрение

Бундесвер впервые вручил Знак ветерана

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В дни вооруженных сил бундесвер открыл свои двери для граждан, что стало хорошей возможностью почтить ветеранов на глазах у посетителей. 15 июня 2019 года был вручен первый посвященный им знак.

Знак ветерана (Veteranenabzeichen)

Источник изображения: https://www.personal.bundeswehr.de

При этом соответствующий приказ об учреждении данной награды был подписан федеральным министром обороны Урсулой фон дер Ляйен 26 ноября 2018 года. Он выдается солдатам, преданным делу и верно служившим Германии.

Как указывается, знак ветерана вручается в дополнение к наградам за особые заслуги, участие в зарубежных операциях и боевые достижения. Он должен олицетворять военное товарищество и верное служение обществу.

Знак не должен размещаться на униформе. Он должен представлять ветеранов в общественных местах.

- говорится в сообщении бундесвера.

Он выдается по запросу всем лицам, прошедшим службу и почетно покинувшим ее, не потеряв звание. Пребывающие в вооруженных силах также могут подать заявку в вышестоящее командование. Бундесвер предупредил, что ввиду ожидаемого наплыва запросов возможно, что потребуется время для обработки заявки.

Как можно предположить, знак ветерана станет самой массовой военной наградой в послевоенной Германии.

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Страны
Германия
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