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18.06.2019
Российская газета

Почему Ка-50 назвали "Черная акула"

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Источник изображения: Dmitry Pichugin/wikimedia.org

17 июня 1982 года свой первый полет совершил одноместный ударный вертолет Ка-50 "Черная акула", в классификации НАТО - Hokum A. Он уникален как по летным характеристикам, так и по своей электронной начинке.

Вертолет Ка-50 был разработан в ОКБ "Камов". Все началось в 1976 году с постановления Совета министров СССР, по которому конструкторским бюро им. Миля и Камова поручили разработать новейший ударный вертолет в противовес американской машине Apache, которую как раз только начали испытывать в США. Главным конструктором "Черной акулы" стал Сергей Михеев. На вооружение вертолет приняли в 1995 году.

Особенность Ка-50 в соосной схеме, то есть, несущие винты расположены один над другим и поэтому их вращение выполнялось в противоположные стороны. Благодаря подобной конструкции, вертолет не требовал рулевого винта в хвостовой части: мощность двигателя не уходила на задний привод и машина становилась менее уязвимой. Эта же схема давала возможность значительно уменьшить волновое сопротивление и сократить длину лопастей. В итоге, "Черная акула" стала более маневренной и быстрой. А еще этот вертолет мог выполнять "боевую воронку" и "мертвую петлю".

Но соосная система имела и недостатки. И один из главных - это уязвимость лопастей. Во-первых, была большая вероятность того, что пули из стрелкового оружия могли пробить лопасти, а во-вторых, лопасти расположены близко друг к другу и при атаке может произойти эффект соприкосновения - "схлестывания" винтов. Это приводит к катастрофе, по данной причине погибли два опытных вертолетчика.

Ка-50 - одноместный вертолет, летчик выполнял и функции оператора, отвечающего за выбор целей и наведение ракет на них. С одной стороны, это удобно - сокращался общий вес и стоимость обучения экипажа, с другой - при ранении или гибели вертолет с большой вероятностью потерпит крушение, даже небольшая высота не спасет. Правда, разработчики предусмотрели автоматизированную систему: в режиме "автопилота" боевая машина может вернуться на базу самостоятельно.

Тем не менее, серийное производство "Черной акулы" приостановили с января 2009-го, сосредоточившись на обновленной двухместной модификации вертолета Ка-52.

Высота Ка-50 - 4,93 метра, длина фюзеляжа - 14,2, диаметр несущих винтов - 14,5, размах крыльев - 7,4 метра. Максимальная скорость - 310 километров в час. Стоит ракетное управляемое и неуправляемое вооружение, бомбовое вооружение.

А почему все таки вертолет Ка-50 называется "Черная акула"? Благодаря кино. В 1993 году сняли художественный фильм "Черная акула", сюжет которого основывался на борьбе советских и американских силовиков с подпольными наркобаронами. Ка-50 снимался в этом фильме и с того времени за ним и закрепилось название "Черная акула".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
США
Продукция
AH-64
Ка-50
Ка-52
Компании
Камов
МВЗ им. Миля
Проекты
NATO
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