Elbit Systems впервые демонстрирует за рубежом БЛА "Гермес-45"

ЦАМТО, 17 июня. Компания Elbit Systems впервые представляет за рубежом на Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2019 на статической экспозиции малоразмерный тактический беспилотный летательный аппарат "Гермес-45".

Как заявлено, "Гермес-45" представляет собой универсальное решение, обеспечивающее возможность выполнения задач на большой дальности в течение продолжительного времени (до 20 ч), запуск и посадку без применения ВПП. Аппарат может применяться на суше, а также морских платформах для сбора информации, наблюдения и разведки, обнаружения целей в интересах формирований уровня бригады и дивизии, а также эскадрильи морской авиации.

По имеющимся данным, максимальная взлетная масса БЛА – до 70 кг, масса полезной нагрузки – 20 кг. Дальность действия "Гермес-45" составит до 200 км, а при оснащении средствами спутниковой связи и более, практический потолок – 18 тыс. футов (5490 м). Внутренний отсек полезной нагрузки поддерживает интеграцию оборудования различных типов, включая ЭО/ИК датчики, морскую РЛС, средства РЭБ и ретрансляции связи. Управление БЛА осуществляется расчетом из двух человек. Запуск производится с использованием пусковой установки рельсового типа, а приземление – с помощью автоматической системы посадки (сеть).

По заявлению компании, "Гермес-45" является важным дополнением к имеющемуся портфелю предложений в области беспилотников, от аппаратов класса MALE до мультироторных БЛА.