МиГ-41 сделают незаметным

№8

Цитата, Враг сообщ. №6

Давайте создадим ещё и лёгкий истребитель

Цитата, АлександрА сообщ. №7

К примеру при системном подходе программы создания перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и перспективного комплекса дальней авиации с одной стороны, сверхзвукового делового самолёта и сверхзвукового пассажирского самолёта с другой, были бы унифицированы по двигательной установке, аэродинамике, конструкционным материалам, ряду узлов и агрегатов...

Цитата, АлександрА сообщ. №7

А в текущей нашей реальнсти для многолетнего "кормления" РСК "МиГ".

Нет ну именно легкий истребитель 5-го поколения это еще понятно. При условии что он концептуально не мутант аля миг-29.А вот с остальным я согласен.Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?Объективно су-57 по своим ттх может выполнять функции дальнего перехватчика. И городить еще одну машину смысла нет просто потому что она не многим будет отличаться от уже имеющейся.К примеру в случае с легким истребителем при условии унификации с тяжелым (к примеру в су-57 2 двигателя, в легком он один того же типа) смысл есть в плане эксплуатационных расходов. Там где ТВД имеет мАлые размеры. Скажем те же базы на Кавказе или насыщение Европейского ТВД РФ, где развитая аэродромная сеть.Или к примеру морская модификация и учебно-боевая для су-57 возможно по первой из за развития электроники можно поспорить то со второй как бы вопросов то и нет.А вот зачем совершенно другой самолет при схожих ттх с су-57 это загадка.Вот именно "кормления" и судя по всему не РСК "МиГ", а вечно голодных заинтересованных лиц. В 2008 году как бы ни был плох Сердюков (с его некоторыми реально провальными проектами особенно в плане ВМФ и СВ) был сделан один хороший шаг это отход от концепции "жрите что дают".В итоге каким то чудом внезапно появились бмп и бтр с передним расположением двигателя и адекватной эргономикой для личного состава. (особенно поразила БМП-3 драгун это ж 40 лет родов, как будто они дикообраза выпихивали). Внезапнейшим образом вместо мертворожденных бтр-80,90 появились ходовые макеты Бумеранга и пр.Та же проблем и с РСК "МиГ" если брать их деятельность. Откровенно говоря весьма посредственный миг-29 убил на корню саму идею легкого МФИ не то что в РФ, а еще при СССР.Получи они "волшебный пинок" от МО в плане создания легкого МФИ с одним двигателем при этом унифицированным по брэо, вооружению и агрегатом с су-57 они бы смогли сделать продукцию которая "кормила" бы их долгие годы. Но проявить инициативу это ж работать надо, а в МО надо кому то деньги попилить.Почему то на ум пришел многострадальный проект 22350 вроде допиленный проект который надо строить серийно сразу на 2-х верфях собрались с 4-5го корпуса перепиливать в новый. В итоге создав снова эпопею с "лечением детских болезней", нехваткой ГТУ (сомнительно что для посудины в 6-7 тыс. т. хватит 2-х гту которые идут на 22350) и прочим.