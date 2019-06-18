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18.06.2019
Российская газета

МиГ-41 сделают незаметным

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Источник изображения: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Облик перспективного дальнего перехватчика для замены МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы.

- Перспективный самолет будет создан с использованием новых технологий малозаметности, он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения, действуя на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета, - рассказал РИА Новости генеральный директор корпорации МиГ Илья Тарасенко. Он добавил, что ПАК ДП - так официально именуется перспективный перехватчик, - станет ключевым звеном глобальной системы защиты воздушных границ России.

Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев рассказал о характеристиках будущего самолета.

- Это будет суперсовременный тяжелый истребитель-перехватчик с боевым радиусом 1500 километров. Вооружить его предполагается дальней ракетой "воздух-воздух" Р-37 и принципиально новыми средствами поражения, - сказал сенатор.

О том, что новый перехватчик назовут МиГ-41, сообщил в 2016 году член комитета Госдумы РФ по обороне Александр Тарнаев.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Р-37
Компании
МиГ РСК
Персоны
Бондарев Виктор
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19 комментариев
№1
18.06.2019 07:36
Цитата, статья
он сможет перевозить необходимое количество вооружения
- а применять сможет? или только перевозить? /зануда/
0
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№2
18.06.2019 08:52
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
- а применять сможет? или только перевозить? /зануда/
Вы придираетесь. Полностью фраза там звучит:
Цитата, q
он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения,
Хорошего дня! Не хандрите.
+1
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№3
18.06.2019 09:14
Цитата
Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев рассказал о характеристиках будущего самолета.

- Это будет суперсовременный тяжелый истребитель-перехватчик с боевым радиусом 1500 километров. Вооружить его предполагается дальней ракетой "воздух-воздух" Р-37 и принципиально новыми средствами поражения, - сказал сенатор.
У Су-57 точно не меньше, перегоночная более 5000. И-и-и...??
+1
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№4
18.06.2019 09:36
Цитата, forumow сообщ. №3
И-и-и...??

Это же Бондарев, при котором в бытность его Главкомом ВВС для вертолётчиков не закупались современные очки ночного видения, и который после завершения военной карьеры, оказавшись в кресле сенатора вещал при разбившийся в Сирии из за устаревших производства 90-х годов подслеповатых очков ночного видения "Скосок" Ми-28Н:

"Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит."

Ему бы помолчать...
0
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№5
18.06.2019 11:04
При наличии су-57, зачем сей девайс?
+1
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№6
18.06.2019 11:39
Вот мне тоже не понятно это разбазаривание денег (распил бабла?). Ведь один из признаков истребителя 5 поколения - многофункциональность. И вот он Су-57, который вроде бы больше всех соответствует 5-му поколению (в отличие от F-22, F-35), но что мы видим? Давайте создадим ещё и лёгкий истребитель, давайте ещё и специализированный перехватчик создадим, давайте оставим производством предыдущего поколения, включая бомбардировщики на базе истребителей Су-34. В общем, да здравствует зоопарк специализированной техники. Нет, специализированное оно, конечно, всегда лучше универсального, но "где деньги, Зин?" Их так много, что уже купили пару тысяч Су-57? Или едва наскребли на 76 штук, а такое количество просто ни о чём по сравнению с 2443 штуки F-35 для США + много сотен для союзников + F-22? Может всё-таки надо экономить и максимально унифицировать все производимые истребители в пользу Су-57? В лучшем случае, надо делать какие-то специализированные модификации Су-57, но не создавать отдельные истребители.

Если всё же обязательно нужен ещё один распил бабла на новый проект, то специализированный ПАК ДП, IMHO, должен быть летающим аналогом С-500 с унификацией ракет. Т.е. это такой дозвуковой опционально пилотируемый стелс (иногда надо действовать из засад и ничего не излучать самому, конечно же), который сутками может висеть в воздухе в заданном районе (не надо никуда быстро долетать и ведь всё равно не успеть, есть цель гиперзвуковая) и стрелять дальнобойными гиперзвуковыми (они будут разгоняться, а не самолёт-носитель) ракетами - адаптированными из состава С-400, С-500, а также С-350, Бук-М3 и т.д.. Для самообороны пара пушек-гатлингов и ракеты ближнего боя воздух-воздух. Ну и мощная РЭБ, АФАР, РОФАР.
0
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№7
18.06.2019 11:53
Цитата, Grey_wolf сообщ. №5
При наличии су-57, зачем сей девайс?

На этот вопрос существует множество вариантов ответа. К примеру при системном подходе программы создания перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и перспективного комплекса дальней авиации с одной стороны, сверхзвукового делового самолёта и сверхзвукового пассажирского самолёта с другой, были бы унифицированы по двигательной установке,  аэродинамике, конструкционным материалам, ряду узлов и агрегатов...

А в текущей нашей реальнсти для многолетнего "кормления" РСК "МиГ".  

Конкурса ведь не было. В РСК "МиГ" смогли "заинтересовать" высших чинов ВКС. Высшие чины ВКС изыскали возможности финансирования пока что НИР. А там как дальше пойдёт... "Всё как у людей"(с)
0
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№8
18.06.2019 12:19
Цитата, Враг сообщ. №6
Давайте создадим ещё и лёгкий истребитель
Нет ну именно легкий истребитель 5-го поколения это еще понятно. При условии что он концептуально не мутант аля миг-29.
А вот с остальным я согласен.
Цитата, АлександрА сообщ. №7
К примеру при системном подходе программы создания перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и перспективного комплекса дальней авиации с одной стороны, сверхзвукового делового самолёта и сверхзвукового пассажирского самолёта с другой, были бы унифицированы по двигательной установке,  аэродинамике, конструкционным материалам, ряду узлов и агрегатов...
Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?
Объективно су-57 по своим ттх может выполнять функции дальнего перехватчика. И городить еще одну машину смысла нет просто потому что она не многим будет отличаться от уже имеющейся.

К примеру в случае с легким истребителем при условии унификации с тяжелым (к примеру в су-57 2 двигателя, в легком он один того же типа) смысл есть в плане эксплуатационных расходов. Там где ТВД имеет мАлые размеры. Скажем те же базы на Кавказе или насыщение Европейского ТВД РФ, где развитая аэродромная сеть.

Или к примеру морская модификация и учебно-боевая для су-57 возможно по первой из за развития электроники можно поспорить то со второй как бы вопросов то и нет.

А вот зачем совершенно другой самолет при схожих ттх с су-57 это загадка.
Цитата, АлександрА сообщ. №7
А в текущей нашей реальнсти для многолетнего "кормления" РСК "МиГ".  
Вот именно "кормления" и судя по всему не РСК "МиГ", а вечно голодных заинтересованных лиц. В 2008 году как бы ни был плох Сердюков (с его некоторыми реально провальными проектами особенно в плане ВМФ и СВ) был сделан один хороший шаг это отход от концепции "жрите что дают".
В итоге каким то чудом внезапно появились бмп и бтр с передним расположением двигателя и адекватной эргономикой для личного состава. (особенно поразила БМП-3 драгун это ж 40 лет родов, как будто они дикообраза выпихивали). Внезапнейшим образом вместо мертворожденных бтр-80,90 появились ходовые макеты Бумеранга и пр.

Та же проблем и с РСК "МиГ" если брать их деятельность. Откровенно говоря весьма посредственный миг-29 убил на корню саму идею легкого МФИ не то что в РФ, а еще при СССР.
Получи они "волшебный пинок" от МО в плане создания легкого МФИ с одним двигателем при этом унифицированным по брэо, вооружению и агрегатом с су-57 они бы смогли сделать продукцию которая "кормила" бы их долгие годы. Но проявить инициативу это ж работать надо, а в МО надо кому то деньги попилить.

Почему то на ум пришел многострадальный проект 22350 вроде допиленный проект который надо строить серийно сразу на 2-х верфях собрались с 4-5го корпуса перепиливать в новый. В итоге создав снова эпопею с "лечением детских болезней", нехваткой ГТУ (сомнительно что для посудины в 6-7 тыс. т. хватит 2-х гту которые идут на 22350) и прочим.
0
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№9
18.06.2019 12:41
Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?
Может:

https://testpilot.ru/russia/mikoyan/701/

https://testpilot.ru/russia/mikoyan/701/mig701_p.php

ДП имеет смысл при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ (в два и более раз) превосходстве над ближайшими тактическими истребителями. Как минимум в дальности. Также его желательно унифицировать с административным СПС и/или ударным ракетоносцем на замену Ту-22М. Военные специализации могут быть совмещены в едином многоцелевом варианте.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
Та же проблем и с РСК "МиГ" если брать их деятельность. Откровенно говоря весьма посредственный миг-29 убил на корню саму идею легкого МФИ не то что в РФ, а еще при СССР.
Не факт что ЛФИ был на нужен на самом деле. Военным он судя по всему был не особо, иначе сразу бы и заказали. А о экспортном потенциале в то время думали в последнюю очередь. Но правда, при наличии серии Су-27 в МиГ-29 не много смысла.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
Почему то на ум пришел многострадальный проект 22350 вроде допиленный проект который надо строить серийно сразу на 2-х верфях собрались с 4-5го корпуса перепиливать в новый.
Не ранее 7-го. 5-6 недавно заложены в базовом варианте.

https://vpk.name/news/275894_rossiiskii_flot_planiruet_rasti.html
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№10
18.06.2019 12:46
Цитата, АлександрА сообщ. №7
Высшие чины ВКС изыскали возможности финансирования пока что НИР. А там как дальше пойдёт...

Никак не пойдёт. Двигателя нет.
0
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№11
18.06.2019 13:00
Цитата, Hazzard сообщ. №10
Двигателя нет.
Тип "30" - перехватчику класса 7.01 хватит с головой. Тяговооруженность обычного истребитетеля ДП не нужна.
0
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№12
18.06.2019 13:16
Цитата, Враг сообщ. №6
Давайте создадим ещё и лёгкий истребитель, давайте ещё и специализированный перехватчик создадим, давайте оставим производством предыдущего поколения, включая бомбардировщики на базе истребителей Су-34. В общем, да здравствует зоопарк специализированной техники. Нет, специализированное оно, конечно, всегда лучше универсального, но "где деньги, Зин?"
А деньги как раз из многообразия.
Вы забыли про другую сторону медали - торговля оружием.
Чем богаче выбор, тем больше клиентов - одни купят что подешевле, другие что подороже, одним нужен тяжелый, а другим легкий.
Так-что деньги будут от продажи этих самолетов иностранцам.
0
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№13
18.06.2019 13:33
Цитата, forumow сообщ. №11
Тип "30" - перехватчику класса 7.01 хватит с головой. Тяговооруженность обычного истребитетеля ДП не нужна.

Ну так и получится Су-57. Смысл?
0
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№14
18.06.2019 14:10
Цитата, Hazzard сообщ. №13
В п.9 я дал ссылки о том что имею в виду. В рамках подобия конечно. Конкретный проект к настоящему времени уже устарел. ДП будет иметь ~ вдвое большую массу по сравнению с Су-57. Вообще эта тема уже тут муссировалась неоднократно.
+1
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№15
18.06.2019 14:57
Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?

"Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой..."

Каким образом пассажирский самолёт относится к бомбардировщику Вы не спросили. Видимо Вы в курсе проект на основе какого самолёта в свое время ОКБ Туполева предложило на конкурс в конце концов закончившийся созданием Ту-160? Да да, проект на основе Ту-144.

А слышали про попытку туполевцев предложить сверхзвуковой административный самолёт на основе модифицированного Ту-22М3?

А про проект дальнего перехватчика Ту-22ДП может быть слышали?

Правда занимательно, оказывается на основе одного планера в ОКБ Туполева в своё время пытались создать как дальний перехватчик так и сверхзвуковой административный самолёт. :)

А про ведущиеся в последние годы ЦАГИ работы по сверхзвуковому деловому самолёту (СДС) слышали?



Занимательно, если пассажирский салон в этом самолёте заменить на внутренний отсек вооружения и поставить БРЛС, то радиус перехвата на скорости М=1.8 ...точно превысит 3000 км.

А Вы говорите кони, люди...
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№16
18.06.2019 16:08
Цитата, forumow сообщ. №9
ДП имеет смысл при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ (в два и более раз) превосходстве над ближайшими тактическими истребителями. Как минимум в дальности. Также его желательно унифицировать с административным СПС и/или ударным ракетоносцем на замену Ту-22М. Военные специализации могут быть совмещены в едином многоцелевом варианте.
И получить крейсер аврора.
Цитата, АлександрА сообщ. №15
Каким образом пассажирский самолёт относится к бомбардировщику Вы не спросили. Видимо Вы в курсе проект на основе какого самолёта в свое время ОКБ Туполева предложило на конкурс в конце концов закончившийся созданием Ту-160?
А при чем тут бомбардировщик к перехватчику?))) Есть пак да. Зачем опять таки аналогичный "перехватчик"?
Цитата, forumow сообщ. №9
Не факт что ЛФИ был на нужен на самом деле. Военным он судя по всему был не особо, иначе сразу бы и заказали. А о экспортном потенциале в то время думали в последнюю очередь. Но правда, при наличии серии Су-27 в МиГ-29 не много смысла.
Уже тогда был разговор на тему "жрите что дают". Или военные были счастливы иметь по несколько видов похожей техники при этом из разных узлов и агрегатов? Разнообразие танков от разных КБ напомнить?)))
Цитата, forumow сообщ. №9
Не ранее 7-го. 5-6 недавно заложены в базовом варианте.
А неплохо было бы заложить один и стабильно пилить еще 18 что бы на каждый флот по 6 штук стабильно. Но допилят 6й и будут мучать 3 корпуса нового.
Цитата, АлександрА сообщ. №15
А Вы говорите кони, люди...
Да, люди, кони и т.п. Не проще с таким подходом к ПАК ДА прилепить брэо и дать ракеты?
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№17
18.06.2019 18:12
Цитата, forumow сообщ. №14
П.9

Да, идея понятна, но опять же не вижу принципиального преимущества перед Су-57, чтобы городить отдельную машину. Хотя если развить концепцию, стратегический гиперзвуковой истребитель-перехватчик, да еще и аэрокосмический, это было бы интересно и, по крайней мере, осмысленно по целям.
0
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№18
18.06.2019 19:42
Цитата, q
А при чем тут бомбардировщик к перехватчику?))) Есть пак да. Зачем опять таки аналогичный "перехватчик"?

Тут мы снова можем вернуться к исследуемым в ЦАГИ проектам сверхзвукового делового самолёта (СДС) с взлётной массой ~55 тонн и сверхзвукового пассажирского самолёта (СПС) с взлётной массой ~120 тонн:



"Унификация двигателей с размером тяги Poo ~ 15 тонн каждый и других систем"

Вот так и ПАК ДА с ПАК ДП - "унификация двигателей и других систем"

Цитата
Не проще с таким подходом к ПАК ДА прилепить брэо и дать ракеты?

Во первых ПАК ДА и так обещали ракеты "воздух-воздух". Во вторых стоимость авиационного комплекса при прочих равных находится в очень жесткой прямой зависимости от его взлётной массы.

Утрированно, авиационный комплекс имеющий взлётную массу 120 тонн стоит примерно в 2,2 раза дороже авиационного комплекса имеющего взлётную массу 55 тонн.
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№19
18.06.2019 19:52
Цитата, Hazzard сообщ. №10
Никак не пойдёт. Двигателя нет.

"...Для Ту-160М2 на базе модернизированного двигателя НК-32-02 идет проработка следующего поколения - НК-65..."

Цитата
Хотя если развить концепцию, стратегический гиперзвуковой истребитель-перехватчик, да еще и аэрокосмический, это было бы интересно и, по крайней мере, осмысленно по целям.

"В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной..."

Для перехвата дозвуковых B-21 требуются гиперзвуковые аэрокосмические перехватчики? ))
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