МиГ-41 сделают незаметным
Облик перспективного дальнего перехватчика для замены МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы.
- Перспективный самолет будет создан с использованием новых технологий малозаметности, он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения, действуя на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета, - рассказал РИА Новости генеральный директор корпорации МиГ Илья Тарасенко. Он добавил, что ПАК ДП - так официально именуется перспективный перехватчик, - станет ключевым звеном глобальной системы защиты воздушных границ России.
Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев рассказал о характеристиках будущего самолета.
- Это будет суперсовременный тяжелый истребитель-перехватчик с боевым радиусом 1500 километров. Вооружить его предполагается дальней ракетой "воздух-воздух" Р-37 и принципиально новыми средствами поражения, - сказал сенатор.
О том, что новый перехватчик назовут МиГ-41, сообщил в 2016 году член комитета Госдумы РФ по обороне Александр Тарнаев.
Антон Валагин
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он сможет перевозить необходимое количество вооружения- а применять сможет? или только перевозить? /зануда/
- а применять сможет? или только перевозить? /зануда/Вы придираетесь. Полностью фраза там звучит:
он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения,Хорошего дня! Не хандрите.
Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев рассказал о характеристиках будущего самолета.У Су-57 точно не меньше, перегоночная более 5000. И-и-и...??
- Это будет суперсовременный тяжелый истребитель-перехватчик с боевым радиусом 1500 километров. Вооружить его предполагается дальней ракетой "воздух-воздух" Р-37 и принципиально новыми средствами поражения, - сказал сенатор.
И-и-и...??
Это же Бондарев, при котором в бытность его Главкомом ВВС для вертолётчиков не закупались современные очки ночного видения, и который после завершения военной карьеры, оказавшись в кресле сенатора вещал при разбившийся в Сирии из за устаревших производства 90-х годов подслеповатых очков ночного видения "Скосок" Ми-28Н:
"Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит."
Ему бы помолчать...
Если всё же обязательно нужен ещё один распил бабла на новый проект, то специализированный ПАК ДП, IMHO, должен быть летающим аналогом С-500 с унификацией ракет. Т.е. это такой дозвуковой опционально пилотируемый стелс (иногда надо действовать из засад и ничего не излучать самому, конечно же), который сутками может висеть в воздухе в заданном районе (не надо никуда быстро долетать и ведь всё равно не успеть, есть цель гиперзвуковая) и стрелять дальнобойными гиперзвуковыми (они будут разгоняться, а не самолёт-носитель) ракетами - адаптированными из состава С-400, С-500, а также С-350, Бук-М3 и т.д.. Для самообороны пара пушек-гатлингов и ракеты ближнего боя воздух-воздух. Ну и мощная РЭБ, АФАР, РОФАР.
При наличии су-57, зачем сей девайс?
На этот вопрос существует множество вариантов ответа. К примеру при системном подходе программы создания перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и перспективного комплекса дальней авиации с одной стороны, сверхзвукового делового самолёта и сверхзвукового пассажирского самолёта с другой, были бы унифицированы по двигательной установке, аэродинамике, конструкционным материалам, ряду узлов и агрегатов...
А в текущей нашей реальнсти для многолетнего "кормления" РСК "МиГ".
Конкурса ведь не было. В РСК "МиГ" смогли "заинтересовать" высших чинов ВКС. Высшие чины ВКС изыскали возможности финансирования пока что НИР. А там как дальше пойдёт... "Всё как у людей"(с)
Давайте создадим ещё и лёгкий истребительНет ну именно легкий истребитель 5-го поколения это еще понятно. При условии что он концептуально не мутант аля миг-29.
А вот с остальным я согласен.
К примеру при системном подходе программы создания перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и перспективного комплекса дальней авиации с одной стороны, сверхзвукового делового самолёта и сверхзвукового пассажирского самолёта с другой, были бы унифицированы по двигательной установке, аэродинамике, конструкционным материалам, ряду узлов и агрегатов...Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?
Объективно су-57 по своим ттх может выполнять функции дальнего перехватчика. И городить еще одну машину смысла нет просто потому что она не многим будет отличаться от уже имеющейся.
К примеру в случае с легким истребителем при условии унификации с тяжелым (к примеру в су-57 2 двигателя, в легком он один того же типа) смысл есть в плане эксплуатационных расходов. Там где ТВД имеет мАлые размеры. Скажем те же базы на Кавказе или насыщение Европейского ТВД РФ, где развитая аэродромная сеть.
Или к примеру морская модификация и учебно-боевая для су-57 возможно по первой из за развития электроники можно поспорить то со второй как бы вопросов то и нет.
А вот зачем совершенно другой самолет при схожих ттх с су-57 это загадка.
А в текущей нашей реальнсти для многолетнего "кормления" РСК "МиГ".Вот именно "кормления" и судя по всему не РСК "МиГ", а вечно голодных заинтересованных лиц. В 2008 году как бы ни был плох Сердюков (с его некоторыми реально провальными проектами особенно в плане ВМФ и СВ) был сделан один хороший шаг это отход от концепции "жрите что дают".
В итоге каким то чудом внезапно появились бмп и бтр с передним расположением двигателя и адекватной эргономикой для личного состава. (особенно поразила БМП-3 драгун это ж 40 лет родов, как будто они дикообраза выпихивали). Внезапнейшим образом вместо мертворожденных бтр-80,90 появились ходовые макеты Бумеранга и пр.
Та же проблем и с РСК "МиГ" если брать их деятельность. Откровенно говоря весьма посредственный миг-29 убил на корню саму идею легкого МФИ не то что в РФ, а еще при СССР.
Получи они "волшебный пинок" от МО в плане создания легкого МФИ с одним двигателем при этом унифицированным по брэо, вооружению и агрегатом с су-57 они бы смогли сделать продукцию которая "кормила" бы их долгие годы. Но проявить инициативу это ж работать надо, а в МО надо кому то деньги попилить.
Почему то на ум пришел многострадальный проект 22350 вроде допиленный проект который надо строить серийно сразу на 2-х верфях собрались с 4-5го корпуса перепиливать в новый. В итоге создав снова эпопею с "лечением детских болезней", нехваткой ГТУ (сомнительно что для посудины в 6-7 тыс. т. хватит 2-х гту которые идут на 22350) и прочим.
Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?Может:
https://testpilot.ru/russia/mikoyan/701/
https://testpilot.ru/russia/mikoyan/701/mig701_p.php
ДП имеет смысл при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ (в два и более раз) превосходстве над ближайшими тактическими истребителями. Как минимум в дальности. Также его желательно унифицировать с административным СПС и/или ударным ракетоносцем на замену Ту-22М. Военные специализации могут быть совмещены в едином многоцелевом варианте.
Та же проблем и с РСК "МиГ" если брать их деятельность. Откровенно говоря весьма посредственный миг-29 убил на корню саму идею легкого МФИ не то что в РФ, а еще при СССР.Не факт что ЛФИ был на нужен на самом деле. Военным он судя по всему был не особо, иначе сразу бы и заказали. А о экспортном потенциале в то время думали в последнюю очередь. Но правда, при наличии серии Су-27 в МиГ-29 не много смысла.
Почему то на ум пришел многострадальный проект 22350 вроде допиленный проект который надо строить серийно сразу на 2-х верфях собрались с 4-5го корпуса перепиливать в новый.Не ранее 7-го. 5-6 недавно заложены в базовом варианте.
https://vpk.name/news/275894_rossiiskii_flot_planiruet_rasti.html
Высшие чины ВКС изыскали возможности финансирования пока что НИР. А там как дальше пойдёт...
Никак не пойдёт. Двигателя нет.
Двигателя нет.Тип "30" - перехватчику класса 7.01 хватит с головой. Тяговооруженность обычного истребитетеля ДП не нужна.
Давайте создадим ещё и лёгкий истребитель, давайте ещё и специализированный перехватчик создадим, давайте оставим производством предыдущего поколения, включая бомбардировщики на базе истребителей Су-34. В общем, да здравствует зоопарк специализированной техники. Нет, специализированное оно, конечно, всегда лучше универсального, но "где деньги, Зин?"А деньги как раз из многообразия.
Вы забыли про другую сторону медали - торговля оружием.
Чем богаче выбор, тем больше клиентов - одни купят что подешевле, другие что подороже, одним нужен тяжелый, а другим легкий.
Так-что деньги будут от продажи этих самолетов иностранцам.
Тип "30" - перехватчику класса 7.01 хватит с головой. Тяговооруженность обычного истребитетеля ДП не нужна.
Ну так и получится Су-57. Смысл?
Как то у Вас смешались в кучу люди и кони. Каким образом пассажирский самолет относится к перехватчику?
"Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой..."
Каким образом пассажирский самолёт относится к бомбардировщику Вы не спросили. Видимо Вы в курсе проект на основе какого самолёта в свое время ОКБ Туполева предложило на конкурс в конце концов закончившийся созданием Ту-160? Да да, проект на основе Ту-144.
А слышали про попытку туполевцев предложить сверхзвуковой административный самолёт на основе модифицированного Ту-22М3?
А про проект дальнего перехватчика Ту-22ДП может быть слышали?
Правда занимательно, оказывается на основе одного планера в ОКБ Туполева в своё время пытались создать как дальний перехватчик так и сверхзвуковой административный самолёт. :)
А про ведущиеся в последние годы ЦАГИ работы по сверхзвуковому деловому самолёту (СДС) слышали?
Занимательно, если пассажирский салон в этом самолёте заменить на внутренний отсек вооружения и поставить БРЛС, то радиус перехвата на скорости М=1.8 ...точно превысит 3000 км.
А Вы говорите кони, люди...
ДП имеет смысл при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ (в два и более раз) превосходстве над ближайшими тактическими истребителями. Как минимум в дальности. Также его желательно унифицировать с административным СПС и/или ударным ракетоносцем на замену Ту-22М. Военные специализации могут быть совмещены в едином многоцелевом варианте.И получить крейсер аврора.
Каким образом пассажирский самолёт относится к бомбардировщику Вы не спросили. Видимо Вы в курсе проект на основе какого самолёта в свое время ОКБ Туполева предложило на конкурс в конце концов закончившийся созданием Ту-160?А при чем тут бомбардировщик к перехватчику?))) Есть пак да. Зачем опять таки аналогичный "перехватчик"?
Не факт что ЛФИ был на нужен на самом деле. Военным он судя по всему был не особо, иначе сразу бы и заказали. А о экспортном потенциале в то время думали в последнюю очередь. Но правда, при наличии серии Су-27 в МиГ-29 не много смысла.Уже тогда был разговор на тему "жрите что дают". Или военные были счастливы иметь по несколько видов похожей техники при этом из разных узлов и агрегатов? Разнообразие танков от разных КБ напомнить?)))
Не ранее 7-го. 5-6 недавно заложены в базовом варианте.А неплохо было бы заложить один и стабильно пилить еще 18 что бы на каждый флот по 6 штук стабильно. Но допилят 6й и будут мучать 3 корпуса нового.
А Вы говорите кони, люди...Да, люди, кони и т.п. Не проще с таким подходом к ПАК ДА прилепить брэо и дать ракеты?
П.9
Да, идея понятна, но опять же не вижу принципиального преимущества перед Су-57, чтобы городить отдельную машину. Хотя если развить концепцию, стратегический гиперзвуковой истребитель-перехватчик, да еще и аэрокосмический, это было бы интересно и, по крайней мере, осмысленно по целям.
А при чем тут бомбардировщик к перехватчику?))) Есть пак да. Зачем опять таки аналогичный "перехватчик"?
Тут мы снова можем вернуться к исследуемым в ЦАГИ проектам сверхзвукового делового самолёта (СДС) с взлётной массой ~55 тонн и сверхзвукового пассажирского самолёта (СПС) с взлётной массой ~120 тонн:
"Унификация двигателей с размером тяги Poo ~ 15 тонн каждый и других систем"
Вот так и ПАК ДА с ПАК ДП - "унификация двигателей и других систем"
Не проще с таким подходом к ПАК ДА прилепить брэо и дать ракеты?
Во первых ПАК ДА и так обещали ракеты "воздух-воздух". Во вторых стоимость авиационного комплекса при прочих равных находится в очень жесткой прямой зависимости от его взлётной массы.
Утрированно, авиационный комплекс имеющий взлётную массу 120 тонн стоит примерно в 2,2 раза дороже авиационного комплекса имеющего взлётную массу 55 тонн.
Никак не пойдёт. Двигателя нет.
"...Для Ту-160М2 на базе модернизированного двигателя НК-32-02 идет проработка следующего поколения - НК-65..."
Хотя если развить концепцию, стратегический гиперзвуковой истребитель-перехватчик, да еще и аэрокосмический, это было бы интересно и, по крайней мере, осмысленно по целям.
"В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной..."
Для перехвата дозвуковых B-21 требуются гиперзвуковые аэрокосмические перехватчики? ))