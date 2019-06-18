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18.06.2019
Российская газета

Патрушев провел переговоры с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы

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Источник изображения: Алексей Никольский/ РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом перспективы российско-венесуэльского взаимодействия в сфере безопасности.

Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, переговоры прежде всего касались темы обеспечения внутриполитической стабильности и информационной безопасности. По словам Аношина, во время встречи со своим венесуэльским коллегой Патрушев заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На переговорах российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны.

При этом секретарь российского Совбеза заявил о готовности Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией, чтобы выйти на компромиссное решение между сторонами и в итоге преодолеть внутриполитический кризис в боливарианской республике.

Встречу с венесуэльским коллегой, а также ряд других двусторонних встреч Патрушев провел накануне открытия 10-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет с 18 по 20 июня в Уфе. Как ожидается в ней примут участие секретари совбезов и руководители спецслужб из более чем 100 стран мира.


Иван Егоров

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Патрушев Николай
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