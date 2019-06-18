Войти
18.06.2019
ТАСС

Студенты из 23 стран разработают в Самаре проекты космических миссий для наноспутников

799
0
0
ТНС-0 №2
Модульная унифицированная наноспутниковая платформа ТНС-0 №2.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Защита проектов состоится во время III Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Студенты из 23 стран разработают четыре проекта космических миссий для наноспутников в ходе XV Международной летней космической школы, проводимой в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева при поддержке комитета по космосу ООН. Об этом ТАСС сообщил в понедельник на открытии школы заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов.

"40 студентов примут участие в XV международной летней космической школе в 2019 году. Они [смогут] поработать над одним из четырех проектов: [разработка] наноспутника по изучению Арктики, изучению ионосферы (верхняя часть атмосферы - прим. ТАСС), наблюдению за Солнцем и исследованию космического мусора", - сказал он.

По его словам, в Самару приехали бакалавры, магистранты и студенты из России и 22 зарубежных стран, в числе которых Япония, Франция, Норвегия, Испания, Португалия, Индия, Мексика, Венесуэла, Перу, Украина, Таджикистан, Буркина-Фасо, Ирак, Шри-Ланка.

Белоконов также добавил, что школа ориентирована на привлечение студентов из развивающихся стран, чтобы приобщить их к изучению космических технологий. В дальнейшем это поможет сформировать международное сотрудничество по изучению космической техники.

Как сообщает пресс-служба вуза, комитет по космосу ООН выделил специальные тревел-гранты трем участникам - представителям национальных космических центров развивающихся стран. Среди них представитель африканского регионального центра комитета по космосу ООН Фанмильяо Эринфолами из Нигерии, и представитель Министерства управления катастроф и гуманитарной помощи Афганистана Джанага Наидари и Тунисского космического агентства Карим Хамид.

XV Международная летняя космическая школа проходит с 17 по 29 июня в Самаре при поддержке комитета по космосу ООН. Защита проектов состоится в рамках работы отдельной секции III Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Буркина-Фасо
Венесуэла
Индия
Ирак
Испания
Мексика
Нигерия
Норвегия
Перу
Португалия
Россия
Таджикистан
Тунис
Украина
Франция
Шри-Ланка
Япония
Компании
ООН
Проекты
Арктика
Наноиндустрия
Похожие новости
19.02.2019
Молодые ученые из 22 стран подали заявки на обучение в летней космической школе в Самаре
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа