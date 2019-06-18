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18.06.2019
ТАСС

Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

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Источник изображения: © Мария Амирджанян/ТАСС

Первая высадка на естественный спутник Земли намечена на 2030 год

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш показал на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской Лунной исследовательской программы.

Как отмечается в материалах ЦНИИмаш, первая высадка на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен с 2032 по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены "ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы", говорится в материалах. На этом этапе космонавты проведут научные эксперименты на поверхности.

Для разворачивания постоянной лунной базы на естественный спутник Земли доставят строительные машины и крупнотоннажные грузы. Планируется "расширение лунных исследований и экспериментальных программ и начало полномасштабной лунной базовой операции".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил китайским партнерам сотрудничество по лунной базе и дистанционному зондированию Земли. С таким предложением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (6-8 июня). По словам главы госкорпорации, Россия планирует развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности.

Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" проходит 17-23 июня в одноименном пригороде Парижа. В течение недели свои новинки продемонстрируют около 2 тысяч компаний из 48 стран. В этом году в российской экспозиции на салоне в Ле-Бурже будет представлена только гражданская техника, как и на выставке 2017 года, когда военная составляющая присутствовала только в виде макетов и рекламных материалов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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