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18.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев

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Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
Источник изображения: © РИА Новости / Карлос Эррера

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона продолжает поддерживать легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве с генсеком Совета национальной обороны боливарианской республики Паскуалино Анхиолильо Фернандесом.

"Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране. При этом отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства извне", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

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Страны
Венесуэла
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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