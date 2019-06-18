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18.06.2019
Российская газета

Худший танк НАТО: почему TR-85M1 Bizonul безнадежно устарел

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TR-85M1 Bizonul.
TR-85M1 Bizonul.
Источник изображения: 7th Army Joint Multinational Training Command / wikimedia.org

В Румынии продолжаются учения НАТО Saber Guardian – 2019. Принимающая сторона представила на них свою самую современную технику, в том числе основной боевой танк TR-85M1 Bizonul ("Бизон").

Однако большинство военных экспертов считают его самым плохим в блоке НАТО - он устарел уже к моменту принятия на вооружение. Дело в том, что он является развитием разработанного в СССР более 60 лет назад среднего Т-55.

Свои эксперименты по улучшению характеристик "пятьдесят пятого" румынские конструкторы начали еще в 70-е годы. При этом в качестве партнеров они выбрали Западную Германию, которая стала поставлять силовые установки, и Китайскую Народную Республику, продавшую 100-мм артиллерийские орудия и лазерные дальномеры.

Корни TR-85M1 как раз идут оттуда, "Бизон" стал своеобразной вершиной румынского танкостроения. Основное внешнее отличие от советского предка - это новая ходовая часть с шестью опорными катками меньшего диаметра.

Башня была доработана, в передней ее части появилось многослойное бронирование. Также она получила объемную нишу, в которой как на американском Abrams хранятся боеприпасы.

Система управления огнем модернизирована с помощью иностранных комплектующих, но до сих пор нет данных об установке тепловизоров.

Вооружение осталось прежним - 100-мм нарезная пушка. Считается, что ее боеприпасы не могут поражать современные танки. Также имеются спаренный 7,62-мм пулемет и зенитный 12,7-мм ДШКМ.

Мощность двигателя - 860 л.с. Правда, из-за того, что боевая масса TR-85M1 превысила 50 тонн, максимальная скорость по шоссе не превышает 60 км/ч. Запас хода - 400 км.

В настоящее время в войсках несут службу около полусотни "Бизонов". У румынских производителей были надежды, что им удастся поставлять этот танк на экспорт, но желающих его купить не нашлось.



Алексей Брусилов

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Страны
Германия
Китай
Россия
Румыния
США
Продукция
Т-55
Проекты
NATO
Военные учения
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