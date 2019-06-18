В России создали летный образец нового учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС

ЦАМТО, 17 июня. Первый летный образец новейшего российского учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС создан, его презентуют в ближайшее время, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Проект продолжается, мы сделали летный образец. В ближайшее время мы его презентуем. В данный момент мы с нашими партнерами проводим маркетинговые изыскания. Мы позиционируем этот самолет как дополнение к МиГ-35. Это наше комплексное маркетинговое предложение. Сейчас совместно "Рособоронэкспортом" мы обсуждаем эту стратегию с потенциальными заказчиками", – сказал "РИА Новости" И.Тарасенко.

Как напоминает агентство, в конце 2017 года корпорация "МиГ" в инициативном порядке приступила к опытно-конструкторской работе по созданию перспективного учебно-тренировочного самолета для подготовки летного состава оперативно-тактической авиации – МиГ-УТС.

Опыт создания таких самолетов у корпорации уже имеется – в начале 2000-х гг. РСК "МиГ" участвовала в создании учебного самолета для ВВС России – МиГ-АТ, однако работа над машиной была остановлена.