Войти
18.06.2019
ЦАМТО

В России создали летный образец нового учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС

819
0
+2
MiG-AT_002
МиГ-АТ. Источник: ОАО РСК «МиГ».

ЦАМТО, 17 июня. Первый летный образец новейшего российского учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС создан, его презентуют в ближайшее время, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Проект продолжается, мы сделали летный образец. В ближайшее время мы его презентуем. В данный момент мы с нашими партнерами проводим маркетинговые изыскания. Мы позиционируем этот самолет как дополнение к МиГ-35. Это наше комплексное маркетинговое предложение. Сейчас совместно "Рособоронэкспортом" мы обсуждаем эту стратегию с потенциальными заказчиками", – сказал "РИА Новости" И.Тарасенко.

Как напоминает агентство, в конце 2017 года корпорация "МиГ" в инициативном порядке приступила к опытно-конструкторской работе по созданию перспективного учебно-тренировочного самолета для подготовки летного состава оперативно-тактической авиации – МиГ-УТС.

Опыт создания таких самолетов у корпорации уже имеется – в начале 2000-х гг. РСК "МиГ" участвовала в создании учебного самолета для ВВС России – МиГ-АТ, однако работа над машиной была остановлена.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
МиГ-АТ
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
РОЭ
Похожие новости
28.04.2014
Легкий истребитель. Иная точка зрения
25.03.2010
А.Новиков: "Мы оптимизировали предприятие"
19.08.2009
Россия в 2008 году поставила в Индию, Венесуэлу, Алжир и Малайзию боевых самолетов на $2 млрд - "Рособоронэкспорт"
18.08.2009
Рособоронэкспорт на МАКС-2009: генеральный спонсор - это особая миссия
30.05.2008
"Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа