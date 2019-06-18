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18.06.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт: экспорт боевой авиации и вертолетов в 2018 году принес более 6 млрд. долларов

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Ударный вертолет Ми-28НЭ
Ударный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» (код НАТО — Havoc) ВВС Ирака.
Источник изображения: foxtrotalpha.jalopnik.com

ЦАМТО, 17 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК "Ростех") организует единую российскую экспозицию на Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2019, который пройдет во французском Ле Бурже с 17 по 23 июня.

"Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой Рособоронэкспортом на мировой рынок. В 2018 году мы экспортировали боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества для ВВС на сумму свыше 6 млрд. долларов. В эти дни информацию о российских технике и вооружении мы представим на старейшем и одном из самых крупных международных авиасалонов. Ожидаем большое внимание делегаций со всего мира: вряд ли кто-то еще может представить столько продукции, которая прошла проверку в реальных боевых условиях", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В российской экспозиции на Paris Air Show 2019, кроме Рособоронэкспорта, принимают участие одни из крупнейших мировых производителей авиационной техники, вертолетов и двигателей: ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России" и АО "ОДК". Всего в Ле Бурже иностранные заказчики смогут ознакомиться почти с 250 образцами вооружения и военной техники, разработанными и производимыми в России.

В авиационном сегменте представлены бестселлеры – многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2 и учебно-боевой самолет Як-130.

На Paris Air Show 2019 впервые представляется новинка российского авиастроения – легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, а также другие самолеты, недавно получившие разрешение на экспорт: истребитель-бомбардировщик Су-32, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

Среди российских вертолетов большим экспортным потенциалом обладают боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш и Ми17-В5, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Во Франции ожидается интерес к российским комплексам с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Тахион", а также к средствам противовоздушной обороны, в частности к ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг", "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", и комплексам радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент", модулям радиопомех системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э".

"В ходе Paris Air Show 2019 Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с партнерами со всего мира. К сожалению, из-за недобросовестной конкуренции в отношении российского оружия мы не сможем порадовать гостей Ле Бурже яркими выступлениями наших асов и натурными образцами продукции военного назначения. Но пригласим всех ценителей высочайшего качества техники и виртуозного исполнения летных программ на стартующий в августе этого года авиасалон МАКС в подмосковный Жуковский", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Игла ЗРК
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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