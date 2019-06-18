МВД Перу может приобрести дополнительные вертолеты Ми-171Ш

ЦАМТО, 17 июня. Министерство внутренних дел Перу инициировало процедуру приобретения среднего транспортного самолета и двух вертолетов средней грузоподъемности.

Как сообщает Infodefensa.com, новые машины предназначены для модернизации авиапарка Управления гражданской авиации (DIRAVPOL) Национальной полиции Перу.

В частности, планируется закупка среднего транспортного самолета для замены выведенного из эксплуатации Ан-32Б. Два приобретаемых вертолета должны иметь грузоподъемность, эквивалентную Ми-171Ш. Отмечается также, что в стране накоплен положительный опыт эксплуатации вертолетов ЕС-145, что делает его потенциальным конкурентом российской машине.

Новые вертолеты планируется развернуть в районах, где преобладают густые тропические леса. Именно в этих регионах Перу ранее закупленные вертолеты Ми-171Ш продемонстрировали свою надежность в экстремальных условиях.

Оба приобретения (самолет и вертолеты) будут осуществлены в рамках Директивы №005-2018-IN-OGAF, одобренной в конце прошлого года. Закупку планируется реализовать на основе межгосударственного соглашения с победителем тендера.

Процедура такого типа предполагает участие иностранного государства в качестве посредника и/или гаранта покупки товаров и/или услуг в интересах производителя с налоговым резидентом в его юрисдикции, независимо от того, является ли производитель государственной или частной компанией.

Эта закупка по своей форме аналогична процедурам, используемым Министерством обороны Перу в течение последних пяти лет для приобретения военной техники.

В МВД будет проведен анализ техники, предлагаемой на мировом рынке, и подготовлен технико-экономический отчет со сравнительной оценкой предложений заинтересованных государств с указанием преимуществ того или иного конкурента.

Для участия в государственных закупках иностранные государства должны зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел Перу. Государственный контролирующий орган (OSCE) Перу должен быть проинформирован о ходе реализации программы закупки.