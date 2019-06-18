Прибалтике требуется ПВО НАТО, заявляют в Брюсселе

Прибалтийские аналитики указывают на заметное увеличение "нарушений" воздушного пространства со стороны РФ, что служит оправданием для наращивания боевых возможностей местных вооруженных сил.

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"Российская угроза"

Российские военные самолеты часто нарушают режим полетов, например, вторгаются в Балтийское воздушное пространство, летают с выключенными транспондерами или не делятся планами полетов

- заявляет Тони Лоуренс из Таллинского Международного центра оборонной безопасности.

Присутствующие здесь на ротационной основе ВВС стран НАТО, по мнению западных экспертов, не в состоянии заменить надежную систему противовоздушной обороны, способную охватить соответствующие территории.

"Нужна надежная ПВО"

Каждая из трех стран имеет свою систему ПВО малой дальности. Они также прилагают отдельные усилия для развития своего потенциала в средней категории, но совместное приобретение будет затруднено, поскольку у них разные бюджеты и циклы закупок

- отметил Лукас Милевский из Лейденского университета.

С его слов, в 2016 году Литва заключила контракт на сумму в 123 млн. долл. с норвежской Kongsberg, обязавшейся поставить сетецентрическую систему ПВО в 2020 году. Латвия выделила средства на приобретение ПВО средней дальности, но до сих пор не приступила к закупкам. В программе развития национальной обороны Эстонии до 2026 года данные расходы не предусмотрены. При этом, как заявляет Милевский, у перечисленных стран "нет планов совместных приобретений в области ПВО".

Как считает издание Defense News, несмотря на наблюдаемое с 2014 года увеличение расходов стран Прибалтики на оборону, бюджетные ограничения делают маловероятным, что расположенные здесь страны смогут существенно развить свой потенциал в области ПВО самостоятельно. На 2019 год Эстония, Латвия и Литва прогнозируют военные расходы в размере около €586 млн, €637 млн и €948 млн соответственно, согласно данным их оборонных ведомств.

Противовоздушная защита в настоящее время является самым большим пробелом в обороноспособности балтийских государств, но это не тот вопрос, который они в состоянии решить без поддержки НАТО

- отметил Милевский.

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ПВО является приоритетом для альянса в этом регионе. Данный вопрос планируется обсудить на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в конце этого месяца.