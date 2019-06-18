Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency) завершили вторую сессию полетов в рамках программы валидации самолета МС-21-300, - сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".

"В ходе лётных испытаний специалисты EASA оценивали поведение самолета МС-21-300 в различных режимах до высоты 12 000 м", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, полеты выполнялись с большой и малой взлетной массой, в условиях передней и задней центровки. В ходе полетов была продемонстрирована работа комплексной системы управления самолетом в основном режиме. Кроме того, испытатели оценили поведение самолета на минимальных эволютивных скоростях взлёта и посадки, в том числе с имитацией отказа двигателя.

В сообщении приводятся слова президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря, который отметил, что самолет МС-21-300 проходит летные испытания в целях получения российского и европейского сертификатов типа. "Завершение испытателями EASA второго цикла сертификационных полетов - еще один шаг в этом направлении. Параллельно на Иркутском авиационном заводе мы разворачиваем производство самолетов МС-21-300 для поставки первым заказчикам", - сказал он.