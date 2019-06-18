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18.06.2019
Интерфакс-АВН

Страны, обладающие ядерными вооружениями, продолжают модернизировать их - эксперты

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Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота.
Источник изображения: AP Photo / Charlie Riedel

Количество ядерных боезарядов в мире сократилось на 600 единиц, составляет 13865.

США и РФ не демонстрируют намерений продлевать СНВ-3

Стокгольм. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Общее количество ядерных боезарядов в мире за последний год сократилось на 600 единиц, однако страны, располагающие ядерными арсеналами, по-прежнему занимаются их модернизацией, говорится в ежегодном обзоре Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение ядерных боеголовок в 2018 году, все страны, располагающие ядерным оружием, продолжают модернизировать ядерные арсеналы", - говорится в пресс-релизе SIPRI.

Согласно докладу, количество ядерных боеголовок сократилось с 14465 до 13865, причем в основном это произошло благодаря действиям в рамках договора СНВ-3 США и РФ, которые располагают 90% ядерных вооружений в мире.

Всего ядерное оружие есть у девяти стран - США, РФ, КНР, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР.

По оценкам SIPRI, из 13865 ядерных боезарядов 3750 готовы к боевому применению.

США и РФ при этом "имеют на данный момент интенсивные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также предприятий по производству ядерного оружия". К тому же, отметили в SIPRI, наращиванием ядерных арсеналов занимаются КНР, Индия и Пакистан.

В SIPRI подчеркнули, что в настоящий момент США и РФ не ведут переговоры по продлению СНВ-3 или замене его другим договором.

"Перспективы дальнейшего сокращения - путем переговоров - российских и американских ядерных сил выглядят все менее правдоподобными, если учитывать политические и военные разногласия между двумя странами", - отмечается в пресс-релизе.

Также в SIPRI полагают, что США и Великобритания раскрывают важную информацию о ядерных арсеналах, и некоторую информацию предоставляет Франция. В то же время Россия, передавая данные американской стороне, не обнародует публично подробную информацию о собственных ядерных силах.

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