Тегеран объявил об очередном сокращении обязательств по соглашению о ядерной программе

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото.

Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащеного урана 27 июня, сообщил в понедельник в эфире государственного телевидения пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

По его словам, Иран также намерен наращивать темпы обогащения урана.

В частности, Камалванди отметил, что с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в первом после 8 мая докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран остается в рамках ограничений, и инспекторы международного агентства по-прежнему имеют доступ к иранским ядерным объектам.

Согласно докладу, по состоянию на 26 мая запасы тяжелой воды в Иране составляли 125 тонн против 124 тонн в феврале при разрешенных 130 тоннах. На 20 мая у Ирана было 174 кг низкообогащенного урана против 163 кг в феврале при разрешенных 300 кг.