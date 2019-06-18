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18.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Командование войск США разместят на шести локациях в Польше

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Военнослужащие ВС США и Польши
Военнослужащие ВС США и Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Командование американских войск на восточном фланге Североатлантического альянса разместят в Польше, заявил министр обороны республики Мариуш Блашак.

"Мы договорились о присутствии дивизионного командования войск США. Такое командование будет командованием, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО", – сказал Блащак, передает РИА "Новости".

В эфире Польского радио он уточнил, что в Польше будет шесть точек, где будут находиться американские подразделения.

На прошлой неделе Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США и Польшей были достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В МИДе в связи с этим решением выразили обеспокоенность, а глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что размещение беспилотников США в Польше напоминает ситуацию в преддверии Карибского кризиса.

Алина Назарова

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Страны
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США
Продукция
F-35
MQ-1 Predator
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