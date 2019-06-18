Командование войск США разместят на шести локациях в Польше

Командование американских войск на восточном фланге Североатлантического альянса разместят в Польше, заявил министр обороны республики Мариуш Блашак.

"Мы договорились о присутствии дивизионного командования войск США. Такое командование будет командованием, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО", – сказал Блащак, передает РИА "Новости".

В эфире Польского радио он уточнил, что в Польше будет шесть точек, где будут находиться американские подразделения.

На прошлой неделе Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США и Польшей были достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В МИДе в связи с этим решением выразили обеспокоенность, а глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что размещение беспилотников США в Польше напоминает ситуацию в преддверии Карибского кризиса.

Алина Назарова