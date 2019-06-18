Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России

Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

Для отработки практических действий привлекут более ста самолетов и вертолетов. Соединения ПВО выполнят ракетные пуски с помощью комплексов С-300 и "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук, расположенном в Астраханской области.

Свои умения продемонстрируют смешанные группы из авиационных дивизий, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму.

По замыслу учений, воздушные суда выведут с аэродромов из-под удара условного противника, параллельно отражая ракетные удары. Авиацию перебросят на оперативные площадки, после чего нанесут встречный воздушный удар. Потом техника вернется на "родные" аэродромы.

Учения начинаются в понедельник и продлятся до пятницы. Пуски авиаракет и бомбовые удары состоятся на пяти полигонах. Всего будет задействовано свыше десятка аэродромов.

Роман Мерзляков (Астрахань)