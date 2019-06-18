Озвучены сроки начала лётных испытаний Ил-114-300

Стало известно о сроках начала лётных испытаний новейшей модификации Ил-114. Речь идёт о региональном самолёте Ил-114-300. О сроках в интервью РИА Новости рассказал гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Ил-114 Источник изображения: topwar.ru

По его словам самолёт впервые поднимется в воздух в ноябре следующего года. По крайней мере, именно так запланировали самолётостроители.

Илья Тарасенко отметил, что данный момент работы ведутся в графике.

Тарасенко:

В его (Ил-114-300) изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка, как вы уже знаете, будет осуществляться в Луховицах.

На данный момент производство отдельных комплектующих самолёта осуществляется на авиастроительном объединении в Воронеже. Также производством заняты специалисты "Сокола", структурно входящего в корпорацию "МиГ".

По заявлениям Ильи Тарасенко, на данный момент уже есть ряд заказчиков Ил-114-300. Этот самолёт является модернизацией версии Ил-114. На нём устанавливается новейший ЦПНК (цифровой пилотажно-навигационный комплекс). С помощью ЦПНК обеспечивается возможность безопасного взлёта и посадки в относительно сложных метеоусловиях (II категория по версии ИКАО).

Из параметров этой категории: "Допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 300 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров. Самолёт, претендующий на получение II категории, должен обеспечивать автоматическое снижение до высоты предпосадочного выравнивания".

По последним данным, серийный выпуск Ил-114-300 запланирован на 2021 год.